‘Asteroide Potencialmente Perigoso’ de quase 2 km vai passar ‘próximo’ da Terra: entenda classificação da Nasa

Sobre o 7335, que está viajando a cerca de 13 mil km/h, também não conseguiremos observá-lo a olho nu, mas uma foto do objeto rochoso foi capturada pelo Projeto Telescópio Virtual.

Asteroid #1989JA is right now at its maximum brightness, but still safely approaching. We captured it.

‼️👇🔭👇‼️

See it live from Chile and Australia, join @VirtualTelescop and @TelescopeLiveHQ here: https://t.co/jBtmGu4ytq pic.twitter.com/M4mxh1G5Pu

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) May 25, 2022