Associados ACV ganham desconto em plano odontológico

Além do desconto no convênio odontológico, a ACV oferece diversos outros serviços aos associados.

De forma inédita, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV conquistou preço especial para convênio odontológico com a Uniodonto voltado a associados, familiares e suas equipes. O valor do plano com o benefício será de R$ 32/mês, desconto de mais de R$ 15.

A assinatura do termo foi realizada nesta terça-feira (29.ago) pelo presidente da entidade, Glauco Ventura com representantes da empresa: o presidente Dr José Luiz Pereira; a diretora de operações Dra Gabriela Burjalli Barcelos e a gerente comercial Dany Criado. Participaram ainda os diretores Natália De Haro e Osmair Loqueti.

Além do desconto no convênio odontológico, a ACV oferece diversos outros serviços aos associados, como recrutamento de pessoal, assessoria jurídica, desconto em planos de saúde, Boa Vista SCPC, Clube de Vantagens, cursos e palestras, certificado digital e muitos outros.

Todo empreendedor pode ser associado ACV e contar com seus benefícios. Mais informações pelo 17.34264044 ou diretamente na Rua Mato Grosso, 3545, quase esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta, das 8h às 18h.