Associação Italiana entrega mantas para Santa Casa

Cobertas foram encaminhadas para o setor de Hotelaria e serão utilizadas nas alas do Hospital.

Preocupadas com o frio e buscando o bem-estar dos pacientes, a Associação Italiana fez uma importante doação para a Santa Casa de Votuporanga nesta semana: 34 mantas de microfibras. As cobertas foram encaminhadas para o setor de Hotelaria e serão utilizadas nas alas do Hospital, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Representantes da Associação Italiana estiveram na Instituição para a entrega da colaboração. A ação já é tradição e celebra a Semana da Itália, comemorada em junho, período dedicado a campanhas sociais. “É a nossa forma de celebrar a Itália. Fazemos com muita alegria por beneficiar um Hospital tão sério e comprometido com a assistência de qualidade”, disse Bernadete Bernardelli, uma das integrantes e futura presidente.

Ela explicou a escolha por mantas. “Pensamos em destinar algo para amenizar o frio. A Santa Casa recebe muitos alimentos e quisemos contribuir com enxoval”, afirmou.

Para Bernadete, a doação é uma forma de reconhecer a qualidade da assistência prestada. “Vocês são referência para Votuporanga e região e ficamos muito felizes em poder colaborar”, complementou.

Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos, ressaltou a iniciativa. “Pessoas como vocês nos ajudam a fazer o que o Hospital é hoje. A Associação Italiana é muito parceira e só podemos agradecer por cada contribuição”, finalizou.