Associação Comercial lança novo projeto para a comunidade 

ACV Itinerante terá rotatividade em pontos estratégicos da cidade levando atendimentos gratuitos junto com Unifev e Sebrae.

Com 75 anos de fundação, a Associação Comercial de Votuporanga é uma das organizações mais representativas da cidade oferecendo diversos serviços ao empreendedor. Na reta final do seu mandato como presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta lançará um novo projeto visando divulgar as ações voltadas ao comércio e levar atendimentos gratuitos para a comunidade.

A iniciativa chamada “ACV Itinerante” percorrerá diversas regiões da cidade, sempre nas manhãs de sábado. Os detalhes serão apresentados para imprensa e autoridades na primeira edição do evento que será realizada neste sábado (11.jun), das 9h ao meio-dia na praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” da Concha Acústica, na esquina da Amazonas com a Alagoas.

A Unifev e Sebrae-SP serão os principais parceiros dessa etapa inicial que já prevê um calendário de visitas a diversos bairros. Os cursos da Unifev, por exemplo, estarão presentes com atendimentos na área da saúde e muitos outros. O Sebrae-SP levará sua unidade móvel para orientar empreendedores em diversas questões.

A equipe da ACV, por sua vez, prestará assessoria ao empresário e à comunidade com divulgação de vagas de trabalho, orientações para entrevistas de emprego, produção de currículos, consulta ao Boa Vista/SCPC e muito mais. “Estamos muito confiantes com o sucesso dessa novidade da ACV. A ideia é ficar ainda mais próximo do cidadão que tanto precisa desse apoio, principalmente, agora com a retomada da economia”, destaca Carlinhos Matta, que conclui seu mandato no final de julho deste ano.

Interessados em se associar à ACV podem entrar em contato pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.

Dia dos Namorados

A semana é de expectativa para o comércio da cidade. Domingo (12) é celebrado o Dia dos Namorados e a ACV espera aumento em torno de 10% nas movimentações para a procura de presentes.

Como tradicionalmente acontece no segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas neste sábado (11), das 9h às 18h. Por ser referência na região, o horário especial deve atrair a população de cidades vizinhas que não tem a disponibilidade de viagem para Votuporanga durante a semana.