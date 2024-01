Associação Comercial lança Campanha ‘Liquida Votu’ de 2024

A Associação Comercial de Votuporanga se prepara para lançar a campanha ‘Liquida Votu’ de 2024, incentivando lojas a oferecerem descontos e promoções. Em parceria com a Sicoob Credlíder, o evento terá seu lançamento na agência Pozzobon da Sicoob.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) está se preparando para mais uma edição da tradicional campanha “Liquida Votu”, que será lançada na próxima segunda-feira (01/02), às 9h. A ação, já consolidada no calendário local, visa incentivar as lojas a oferecerem descontos e promoções, promovendo movimentação econômica e estimulando o consumo.

Uma novidade aguarda os participantes este ano, com a realização do evento de lançamento na agência do Pozzobon da Sicoob Credlíder, em uma parceria que promete fortalecer ainda mais a iniciativa.

A estratégia para a edição de 2024 é clara: proporcionar ao comércio local a oportunidade de liquidar o estoque da temporada Primavera/Verão, impulsionando vendas, gerando receita e renovando os produtos para a chegada do Outono/Inverno.

A ACV, como parte do suporte aos participantes, oferecerá materiais de sinalização para as lojas envolvidas na campanha. Além disso, investirá em ações de divulgação na imprensa e nas redes sociais, buscando amplificar a visibilidade do evento e atrair um público expressivo.

Os interessados em participar da “Liquida Votu” podem obter mais informações e confirmar a participação entrando em contato com a Associação Comercial de Votuporanga pelo telefone (17) 3426-4044 ou através do WhatsApp (17) 98132-0022.

A ACV espera que a campanha deste ano seja um sucesso, contribuindo não apenas para o dinamismo do comércio local, mas também para fortalecer os laços entre consumidores e estabelecimentos, promovendo um ambiente comercial próspero.

Para mais detalhes sobre a campanha e as diretrizes de participação, consulte o site oficial da Associação Comercial de Votuporanga.