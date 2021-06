Associação Basquete Promissão recebe certificação da CBB 

A Confederação Brasileira de Basketball reconheceu com o Selo CBB Cuida a entidade desportiva sem fins lucrativos que há cinco anos realiza trabalho em prol de crianças, adolescentes e jovens em Promissão/SP. A Associação Basquete Promissão (ABP) é uma entidade desportiva sem fins lucrativos que há cinco anos tem realizado no município de Promissão/SP um trabalho de excelência em prol de crianças, adolescentes e jovens, onde atua de forma organizada aplicando uma metodologia desenvolvida para a prática da modalidade de forma eficiente, buscando os melhores resultados no ensino do basquetebol e principalmente na formação de bons cidadãos através do esporte.

Como fruto deste trabalho dedicado aos bons resultados e aos jovens amantes da modalidade, a ABP no mês que se passou conquistou o reconhecimento da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), onde a partir de agora a entidade desportiva promissense conta com o Selo CBB Cuida. A certificação é concedida pela entidade máxima do basquetebol brasileiro para organizações que atendam a uma série de requisitos técnicos, éticos e esportivos, mantendo o objetivo de difundir a prática do basquetebol junto a crianças, adolescentes e jovens como meio de ferramenta esportiva e social. O selo possui as modalidades SOCIAL e SOCIAL MAIS e oferece às entidades certificadas a oportunidade de fazer parte de uma rede de relacionamento que permite compartilhar e adquirir conhecimento e boas práticas, além de participar de iniciativas coordenadas pela CBB voltadas para captação de recursos, capacitação técnica e gerencial.

“O Selo CBB Cuida veio para coroar um trabalho que tanto tem orgulhado aos envolvidos e também à nossa cidade de Promissão. Este importante reconhecimento não só trará a oportunidade de captação de novos recursos, mas principalmente contribuirá para a formação socioesportiva dos nossos pequenos grandes atletas da ABP. Somos gratos à Confederação Brasileira de Basketball (CBB) por tão importante reconhecimento” – explica Eder Rocha, presidente da Associação Basquete Promissão (ABP).

Uma das contrapartidas oferecidas pela CBB através da certificação é o direito de participar do braço social da Confederação Brasileira de Basketball e de quebra da ação “Centavos que Realizam”, onde os amantes e admiradores do basquetebol podem contribuir e doar arredondando as transações do seu cartão de crédito em prol do projeto “3 Pontos para o Futuro” da ABP e suas ações desportivas e sociais. A plataforma para inscrição e doação já se encontra ativa e pode ser acessada pelo endereço na web https://cbbcuida.fancents. com.br/index.html#/clube/ trespontosparaofuturo, e também na página oficial do Facebook da ABP, Facebook.com/basquetepromissao , onde se podem encontrar maiores informações de como funciona o mecanismo de doação.

Atualmente, o Projeto “3 Pontos para o Futuro” da Associação Basquete Promissão (ABP) possui estrutura para atender cinquenta alunos/atletas através de aulas semanais totalmente gratuitas, com profissionais multidisciplinares nas áreas de educação física, fisioterapia, nutrição e medicina.

Importantes parceiros, empresários do município e região contribuem para o sucesso do projeto, onde através destas parcerias são fornecidas alimentação e rouparia esportiva para todos os jovens e profissionais do projeto. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (SELT), é mais um forte parceiro do projeto, que desde 2018 apoia e contribui fornecendo um profissional de educação física, transporte, bem como todo o aparato esportivo, contando com três polos de treinamento e uma academia, além do material de uso nos treinamentos, como bolas, cones e colchonetes.

Dentre tantas conquistas até aqui, em 2019 a Associação Basquete Promissão (ABP) também foi reconhecida por Lei como sendo uma entidade de Utilidade Pública Municipal. “São reconhecimentos como estes, Utilidade Pública e o Selo CBB Cuida, que nos provam que não éramos loucos tampouco insensatos quando iniciamos este projeto” – explica o Presidente da ABP, Eder Rocha.