Assistência Social oferece aulas online de como se exercitar em casa

Vídeos com as aulas estarão disponíveis no site da Prefeitura, no link da Secretaria de Assistência Social; serão divulgados, inicialmente, três vídeos por semana.

Em um momento onde a principal medida de contenção do novo Coronavírus é o isolamento social, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga inicia um projeto que promete motivar a população a praticar atividades físicas. E o melhor, em casa.

O projeto “Fique em casa, mas dance, treine e se divirta hoje!” é realizado em parceria com o facilitador de oficina Rodrigo Garcia. Ele realiza oficinas de dança nos quatro CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), localizados nas zonas norte, sul, leste e oeste, além dos dois Centros de Convivência do Idoso (CCI). Devido a pandemia, as oficinas precisaram ser suspensas para dar segurança contra a disseminação do vírus.

O Secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, explicou que as oficinas oferecidas na rede socioassistencial reuniam um grande número de pessoas. “Nossos idosos, principalmente, sentiram muito não poder mais frequentar as unidades. Esperamos que com esses vídeos todos possam participar e ter qualidade de vida”, falou.

Acesso

Os vídeos com as aulas estarão disponíveis no site da Prefeitura de Votuporanga, no link da Secretaria de Assistência Social.

Outra forma do público receber as atividades físicas será através dos grupos de WhatsApp criados por cada unidade socioassistencial.

Serão oferecidas aulas de dança como zumba fitness, além de exercícios físicos como alongamento e ginástica.

“Os nossos atendidos poderão fazer em casa, em qualquer momento do dia. Existirão exercícios que eles farão com apoio de cadeira, cabos de vassoura, saquinhos de feijão e outros materiais de casa. O importante é não ficar parado!”, explicou Rodrigo.

Serão divulgados, inicialmente, três vídeos por semana. A ideia é que, com o passar do tempo, sejam postados diariamente.

Cada atendido poderá registrar sua participação através de fotos, enviando para a unidade socioassistencial.