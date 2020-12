Assinado Termo de Cooperação para início das obras da transposição da linha férrea

O Termo de Cooperação viabilizará as obras que reduzirão os conflitos viários no Município.

O Prefeito João Dado e os representantes da Rumo Malha Paulista S.A., companhia ferroviária e de logística brasileira, o Relações Institucionais e Governamentais, Rodrigo Verardino De Stéfani, e Relações Governamentais Norte, Marcelo Rodrigues, assinaram o Termo de Cooperação para viabilizar a construção de obras para reduzir os conflitos viários no Município. O contrato foi assinado na tarde desta quarta-feira (9/12), no Gabinete do Prefeito.

Serão realizadas as obras de implantação de um viaduto rodoviário sobre a linha férrea, localizado na Estrada Municipal VTG-040, no km ferroviário 296+180; construção de uma passagem inferior de veículos sob a ferrovia, no km ferroviário 303+670; implantação de passarela de pedestres entre o km 302+300m e 302+489m; implantação de vedação da faixa de domínio ferroviária entre os km 295+700 e 304+040 com barreiras físicas, de acordo com o previsto no Contrato de Concessão da Malha Paulista; e fechamento permanente das passagens em nível “PNs” correlatas às obras de redução dos conflitos urbanos no Município.

As obras serão realizadas após a Rumo receber aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do Ministério da Infraestrutura para renovação da concessão da malha ferroviária paulista e, como contrapartida, a inovação de uma série de obras para redução de conflitos urbanos e o aumento da capacidade ferroviária.