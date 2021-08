Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo inicia audiências públicas para o Orçamento estadual de 2022

Regiões de Piracicaba e Osasco são as primeiras a receber encontros nesta sexta-feira, dia 13 de agosto. Ao todo, estão previstos 26 encontros em diversas regiões do Estado, com encerramento previsto para o mês de outubro.

Com o objetivo de colher demandas e prioridades da população paulista, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo inicia, a partir desta sexta-feira, dia 13 de agosto, as audiências públicas sobre o Orçamento estadual de 2022. A primeira delas acontece a partir das 10h na Câmara de Piracicaba, enquanto a segunda será realizada a partir das 19h na Câmara de Osasco. Ao todo, estão previstos 26 encontros em diversas regiões do Estado, com encerramento previsto para o mês de outubro.

Neste ano, em razão da pandemia causada pela Covid-19, as audiências seguirão o modelo híbrido, com participações presenciais – respeitando as regras de prevenção locais- e on-line. É a partir delas que os cidadãos, instituições, representantes de poderes e organizações, entre outros, terão a oportunidade de apresentar sugestões para aplicação dos recursos previstos para o orçamento do próximo ano, a partir das diretrizes orçamentárias já aprovadas pelos parlamentares da Alesp.

“As audiências públicas do Orçamento são especiais, porque é quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai até o cidadão para ouvir as necessidades e as demandas da sua cidade e região, seja na área da saúde, da educação, do transporte ou habitação. Neste ano, a Alesp está oferecendo todas as condições para que as audiências possam ser realizadas em diversas regiões do Estado, com a participação de todos”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari.