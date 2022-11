Assary e empresas parceiras da cidade fazem doação de frutas

As frutas já estão no Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1,7 mil refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

O Baile Tropical 2022, promovido pelo Assary Clube de Campo, foi um verdadeiro sucesso. O evento é tradicional na cidade e reuniu as famílias para uma noite de música boa e muito lazer. E também para a solidariedade!

Isso mesmo, o Assary, juntamente com empresas da cidade, fez a doação das frutas do Baile para a Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista. A colaboração foi feita nesta terça-feira (15.nov), pelo presidente Rogério Marques Fernandes, representando toda a diretoria.

A contribuição com frutas para o Hospital já é rotineira. “Fizemos doações em edições anteriores do Baile Tropical, porém neste ano, com o trabalho relevante de toda a diretoria em busca de patrocínios, sobraram aproximadamente cinco toneladas de frutas intactas e de qualidade. Tivemos a iniciativa que doar para mais de 10 entidades de Votuporanga”, contou Rogério.

Neste rol de instituições beneficiadas, a Santa Casa faz parte há anos. “Ajudamos o Hospital desde o início, está e estará sempre em nossos olhares. Inclusive o ex-provedor e atual vice-provedor Luiz Fernando Góes Liévana – Torrinha faz parte da nossa diretoria e é o vice-presidente do Assary. O importante é auxiliar o próximo sem interesse algum, pensando só no bem-estar da coletividade”, complementou.

As frutas já estão no Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. São oferecidos café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. “As frutas fazem parte deste cardápio, levando em consideração as necessidades nutricionais de cada assistido. Agradecemos essa contribuição, que supre uma parte de nossa demanda”, afirmou Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa.

O provedor Dr. Roberto Biazi agradeceu a parceria de anos com o Assary. “Sem dúvidas, um grande parceiro que promove várias iniciativas em prol da coletividade. Seja em campeonatos com arrecadação de alimentos, seja de outras maneiras, estão sempre dispostos a ajudar nossos pacientes. Agradecemos a diretoria e também os associados, que fazem a diferença em nossa Instituição”, finalizou.