Assary Clube de Campo promove torneio de Beach Tennis neste final de semana 

Competição ocorre nesta sexta, sábado e domingo; nas categorias masculino, feminino e mista.

O Assary Clube de Campo de Votuporanga/SP realiza nesta sexta, sábado e domingo o Torneio Aberto Beach Tennis. Nas categorias masculino, feminino e mista.

A diretoria de Esportes do clube, vem com tudo após um longo período de incertezas vividas durante a pandemia da COVID-19; e aos poucos, com segurança e obedecendo todos os protocolos de higiene, vem promovendo ações, atividades e eventos em prol aos seus associados.

Ainda de acordo com a organização, aos campeões e vices na Categoria A receberão premiações em dinheiro, tanto masculino quanto feminino.