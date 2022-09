Assary anuncia ‘Di Paullo e Paulino’ para comemorar aniversário do Clube 

Evento ocorre em 8 de outubro, um dia após o clube celebrar 58 anos de fundação.

Por Andrea Anciaes

No dia 07 de outubro o Assary Clube de Campo completa 58 anos de fundação e para comemorar a data a diretoria anunciou na noite da última quarta-feira um baile show com a dupla Di Paullo e Paulino que acontecerá no dia 08/10.

“Minha gratidão a todos os associados, a diretoria, funcionários e patrocinadores que fazem parte da história deste Clube. Espero que juntos possamos comemorar muitas alegrias e conquistas sempre seguindo o percurso tendo noção clara que o esforço e a dedicação são importantes para todas as conquistas nesses 58 anos do Assary Clube de Campo”, disse Rogério Marques presidente da entidade.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente Rogério Marques divulgou as mudanças que vêm sendo implementadas no Clube, com foco em modernização e tecnologia, sem deixar de manter as raízes tradicionais!

Também presente no evento, o prefeito Jorge Seba, disse, “A história do Assary está atrelada à história de Votuporanga”, ressaltou e completou sobre a sua importância social e esportiva, como palco de inúmeros eventos sociais, culturais e esportivos muito importantes para a cidade e a região.

O Assary possui uma das maiores e melhores estruturas da cidade e anualmente são realizados diversos eventos, os quais já fazem parte do calendário de Votuporanga e região.