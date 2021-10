Assalto em Araçatuba: Polícia Federal faz operação contra quadrilha que atacou agências bancárias 

Crime deixou três mortos e cinco feridos na cidade no dia 30 de agosto. No total, oito pessoas foram identificadas e presas por envolvimento no crime.

A Polícia Federal fez uma operação nesta sexta-feira (1º) para cumprir quatro mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do ataque às agências bancárias que deixou três mortos em Araçatuba/SP. O crime ocorreu no dia 30 de agosto.

De acordo com a PF, os mandados expedidos pela Justiça Federal em Araçatuba foram cumpridos na capital paulista. Não há informações sobre os materiais apreendidos.

Agora, a polícia trabalha no aprofundamento da investigação a partir da coleta de elementos que podem identificar e prender mais integrantes da quadrilha.

Até esta sexta-feira, foram cumpridos 32 mandados, sendo cinco de prisões temporárias e 27 de busca e apreensão. No total, oito pessoas foram identificadas e presas por envolvimento no crime.

Terror em Araçatuba

Criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no Centro de Araçatuba, no início da madrugada do dia 30 de agosto. A ação durou duas horas, entre ataque às agências, tiroteio e fuga. Veja o resumo do crime:

Grupo de 30 criminosos atacou três agências bancárias . Em duas delas, os bandidos conseguiram levar dinheiro; a terceira teve apenas os vidros atingidos por tiros ; o valor não foi informado;

Veículos foram incendiados para fechar vias e atrapalhar a chegada da polícia;

Criminosos fizeram moradores e motoristas reféns , sendo que algumas das vítimas foram feitas de “escudo humano” ; grupo também usou drone para monitorar a chegada da polícia;

Três pessoas morreram na cidade , entre elas, um criminoso; outras cinco ficaram feridas, incluindo o jovem que teve os pés amputados ;

Dois suspeitos de participar do crime morreram em outras cidades, sendo um em Sumaré e outro em Piracicaba ;

Oito suspeitos foram presos ;

Ruas do Centro de Araçatuba foram isoladas , pois explosivos foram espalhados pela cidade; Gate apreendeu 98 bombas ; trabalho para detonar e desativar levou mais de 30 horas ;

Explosivos deixados por criminosos tinham sensores para ativar explosões; outros eram acionados a distância (mensagem ou ligação);

