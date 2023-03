Asfalto cede e abre cratera na zona norte 

Buraco na esquina das ruas Elaine Cristina Jardineti com a Sebastião de Lima Braga, no bairro Vereador José Nunes Pereira, engoliu a roda traseira de uma van escolar.

A manhã desta terça-feira (21.mar) trouxe uma surpresa perigosa para motoristas que trafegam pelo cruzamento das ruas Elaine Cristina Jardineti com a Sebastião de Lima Braga, no bairro Vereador José Nunes Pereira, em Votuporanga/SP.

O transtorno foi maior no período da manhã, exatamente pelo rompimento do asfalto ter ocorrido na esquina do CEM “Prof. Benedito Israel Duarte”, antes do horário de entrada dos alunos sendo necessário que servidores da unidade educacional e populares sinalizassem o problema na via para evitar acidentes.

Uma van utilizada no transporte de alunos teve sua roda traseira engolida pelo buraco que ameaçava ceder ainda mais. A cratera é resultado de uma ruptura na rede de águas pluviais que passa exatamente embaixo da via. Equipes da SAEV Ambiental trabalham para reparar os danos e liberar o tráfego no local.

Apesar do susto, não houve o registro de feridos.