Ascensão meteórica, sumiço do Grêmio e vida na Rússia: quem é Mário Fernandes, perto do Santos 

Lateral-direito de 31 anos deve ser reforço; Peixe também negocia com Lucas Blondel, de 25 anos, do Tigre, da Argentina.

O Santos negocia a contratação do lateral-direito Mário Fernandes. Brasileiro naturalizado russo, o jogador de 31 anos teve uma ascensão meteórica no Grêmio, mas não acumula apenas sucesso por onde passou. A carreira do consagrado atleta ficou marcada, também, por um sumiço e recusa à seleção brasileira.

Mário Fernandes chegou ao Grêmio depois de se destacar na base do São Caetano, time da cidade onde ele nasceu, inclusive. Antes mesmo de estrear pela equipe profissional, porém, fugiu. Ainda em 2009, deixou Porto Alegre.

O lateral-direito foi encontrado dias depois em Jundiaí, no interior de São Paulo, com sintomas de depressão. No mês seguinte, iniciou tratamento e disse à família que gostaria de encerrar a carreira. Mas não encerrou.

Mário Fernandes voltou ao Grêmio para dar sequência ao meteórico começo de sua vida como jogador de futebol.

As ótimas atuações como lateral-direito no Tricolor, depois de surgir como zagueiro, levaram o jogador para a seleção brasileira. Em 2011, porém, mais um sumiço – não como o anterior, é claro. Mário Fernandes foi convocado pelo técnico Mano Menezes para a Seleção, mas não se apresentou.

Por decisão própria, o lateral-direito decidiu não disputar o Superclássico contra a Argentina e não embarcou para Belém, onde se apresentaria. Mal sabia Mário Fernandes que, anos depois, ele serviria outra seleção, mas não a brasileira.

O sucesso no Grêmio levou o jogador ao CSKA, da Rússia. O já esperado sucesso também em solo europeu fez Mário Fernandes se naturalizar russo e passar a atuar pela seleção de seu novo país. Ele disputou, inclusive, a Copa do Mundo de 2018.

Há quatro anos, o jogador, próximo de fechar com o Santos, ficou muito perto de fazer história. Nas quartas de final da Copa, fez, nos minutos finais da prorrogação, o gol que levou a disputa com a Croácia para os pênaltis. Nas penalidades, porém, desperdiçou sua cobrança e viu a Rússia, em casa, ser eliminada.

A história de Mário Fernandes continuou no CSKA até maio de 2022, quando o jogador decidiu interromper sua carreira e suspendeu seu contrato com os russos – o vínculo ia até 2024. O lateral-direito jogou por 10 temporadas na Rússia e deve chegar ao Santos.

Promessa argentina

Quem também deve chegar à Vila Belmiro é o lateral-direito argentino Lucas Blondel. Aos 25 anos, o jogador, revelado pelo Atlético Rafaela, teve destaque no Tigre, da Argentina. Nesta temporada, tem 26 partidas e cinco gols.

O jogador foi bem avaliado pelo departamento de inteligência e análise do Santos. O clube, então, abriu negociações para comprá-lo – postura muito incomum na gestão do presidente Andres Rueda, que prefere empréstimos com opção de compra.