As estratégias mais eficazes para apostar em esportes com risco mínimo

Nas apostas esportivas, todos querem ter a melhor chance de ganhar e minimizar os riscos. Felizmente, isso é possível, pois você pode aprender a apostar com o mínimo de risco e utilizar uma variedade de estratégias para maximizar ainda mais as chances de ganhar essas apostas.

O que são apostas esportivas de baixo risco?

As apostas de risco mínimo são apostas em que as chances de perder são muito pequenas, mas as probabilidades são correspondentemente pequenas. Essas apostas são boas para iniciantes, mas também podem ser úteis nas mãos de jogadores experientes.

Aplicativos de apostas esportivas

Nem todos os aplicativos de apostas no Brasil oferecem apostas de baixo risco, portanto, como nossos testes mostraram, os seguintes aplicativos de apostas móveis são os mais úteis em apostas de baixo risco.

Fazobetai

O aplicativo móvel Fazobetai está disponível para Android e iOS. Baixar Fazobetai aplicativo é totalmente gratuito e rápido. O aplicativo oferece uma ampla gama de modalidades esportivas para apostas, nas quais também é possível fazer apostas ao vivo.

Mostbet

Graças ao aplicativo Mostbet, você poderá apostar com risco mínimo. Eles estão disponíveis para todas as modalidades esportivas e você também poderá aproveitar uma ampla variedade de bônus e promoções.

Dafabet

O aplicativo móvel da Dafabet oferece uma grande variedade de opções de apostas diferentes, incluindo apostas de baixo risco. Você pode fazer apostas ao vivo sem problemas, e o aplicativo não o confundirá, pois tem uma interface agradável e clara.

Bet365

O aplicativo móvel da Bet365 opera sob a licença de Curaçao e oferece uma ampla gama de apostas esportivas para escolher. Graças aos excelentes métodos de pagamento, você poderá sacar seus ganhos instantaneamente.

Apostar no favorito

Nas apostas esportivas, o favorito é o time que inicialmente tem a melhor chance de vencer. Ao apostar nos favoritos, você pode ter a mesma baixa chance de perder, mas as chances de tais apostas aumentarão ligeiramente, permitindo que você ganhe mais.

A estratégia de McCune

De acordo com McCune, para encontrar uma boa aposta, você não deve se esforçar muito para analisar a próxima partida, pois a casa de apostas já fez o trabalho analítico principal para você ao colocar a linha. Em vez disso, recomenda-se concentrar-se no movimento da linha.

Estratégia de garfos

A maioria dos entusiastas de apostas esportivas prefere usar a estratégia do garfo. A essência dessa estratégia é bastante simples. Sua tarefa será encontrar essas probabilidades em diferentes casas de apostas, o que permitirá que você aposte favoravelmente. A ideia da estratégia é que, devido ao fato de usar várias casas de apostas ao mesmo tempo, você obterá, de alguma forma, ganhos que cobrirão o dinheiro perdido.

A estratégia de Dallas

Essa estratégia tem termos e condições bastante claros. Sua tarefa é apostar contra o gol de um time fraco com probabilidades de pelo menos 1,7. Em outras palavras, é necessário apostar no fato de que o azarão não conseguirá imprimir o gol do favorito. O mais importante é fazer essa aposta em tempo real entre 10 e 20 minutos do jogo, e você deve apostar 5% do seu saldo.

Estratégia de gols no primeiro tempo

No futebol, o primeiro tempo é o mais importante, porque se uma das equipes marcar um gol no primeiro tempo, a equipe adversária não só terá que pensar em como empatar, mas também terá que jogar ainda mais duro para evitar sofrer outro gol. Esse tipo de estratégia é bastante simples, pois tudo o que você precisa fazer é prever se uma das equipes marcará um gol no primeiro tempo ou não. Na maioria das vezes, os gols são marcados no primeiro tempo, portanto, essa é uma ótima estratégia.

Conclusão

Independentemente das previsões, toda aposta, mesmo aquelas com riscos mínimos, pode perder. É por isso que é altamente recomendável usar estratégias para apostar com risco mínimo, pois com a ajuda delas suas chances de ganhar podem aumentar significativamente.