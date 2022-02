Árvore cai em cima de carro e mata três pessoas em rodovia entre Ibirá e Uchoa

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo era ocupado por dois adultos e uma criança. Os três não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As idades e as identidades das vítimas não foram divulgadas.

Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, equipes foram acionadas para cortar a árvore e retirar os corpos. A Rodovia Mário Roberto Perosa precisou ser interditada nos dois sentidos. A suspeita é de que a árvore tenha caído por conta das chuvas dos últimos dias. *Informações/g1