Artistas locais terão destaque na programação do Fliv

Umas das marcas registradas do Festival Literário de Votuporanga – Fliv é a participação de atrações locais e regionais na programação, dando oportunidade e visibilidade aos artistas dentro de um dos maiores eventos multiculturais do Estado. Shows com bandas da cidade e atividades diversas estão confirmadas para a 11ª edição do Fliv, de 5 a 8 de agosto.

A programação trará contações de histórias com a Cia Entre Aspas; oficina de dança com Ticko B-boy; bate-papo com o artista Edgard Andreatta; bate-papo com escritores locais; e os shows com o Grupo Os Partideiros, Grupo Nossa Teoria, Grupo Jeito Nosso, Banda Musical Zequinha de Abreu, Banca Acústico 2Ms, Banda SP 520, Amadeu Álamo, Canevettes Rock’n Roll Band, Laura Moon e os Lunáticos e Sarah Celi.

As contratações são viabilizadas por meio de iniciativas do Governo do Estado de São Paulo juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga. “É gratificante o reconhecimento dos talentos que ficam ocultos ao grande público, e assim abrindo espaço e oportunidades, valorizando a importância da classe artística, tão judiada nesses tempos de pandemia”, relata a cantora local Sarah Celi, que ganhou grande repercussão recentemente pela participação nos programas The Voice Brasil (Globo) e Máquina da Fama (SBT).

A programação completa estará disponível no site nos próximos dias. “Os artistas de Votuporanga terão a oportunidade de apresentar nossa arte nos mais variados segmentos no Fliv. Temos muitos talentos em nossa cidade que contribuirão com a temática do festival este ano e, pela internet, mostraremos ao mundo do que nossas pratas da casa são capazes”, destacou a Secretária e Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Inscreva-se no canal Youtube.com/flivvotuporanga e siga as redes sociais @flivotuporanga. O Festival será transmitido na íntegra pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo #CulturaEmCasa, que lançou neste mês um aplicativo, já disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android, para facilitar o acesso à cultura na palma da mão.

Realização

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os apoiadores são: Organização Social Amigos da Arte, Poiesis Instituto de Apoio a Cultura e a Literatura, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem Som e Museu Casa das Rosas. Patrocinadores: Facchini, Starb, Unifev, Cantoia e Figueiredo, Astra Turismo e Flash Net Brasil. Promoção: TV TEM.