Artistas do OBA Festival apresentam novas músicas para o Carnaval

Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Thiaguinho e outros nomes de peso do line-up chegam com repertório renovado para os quatro dias de folia.

Como em todos os anos, Carnaval é o momento que muitos artistas escolhem para lançar músicas novas. Em 2023 não será diferente. Vários nomes que vão agitar o OBA Festival já estão com novos hits para acrescentar ao setlist de suas apresentações nos dias de folia.

Ivete Sangalo, por exemplo, que comanda o OBA Festival na terça de Carnaval, dia 21, acaba de lançar o EP intitulado “Chega Mais”, do qual fazem parte as músicas “Só Love”, “Se Saia”, “Rua da Saudade”, “Vai Ferver”, “Batucada” e “Tudo Cria de Ivete”. Hits que já estão virando sucesso nos esquentas que antecedem o Carnaval, como o Festival de Verão de Salvador.

Quem também já está agitando o público com um novo sucesso lançado para este Carnaval é a Banda EVA. Com “Carnaval Perfeito”, o vocalista Felipe Pezzoni promete não deixar ninguém parado. O grupo se apresenta no OBA Festival no domingo, dia 19.

Outros artistas também chegam com novidades para suas apresentações em São José do Rio Preto. Thiaguinho, que sobe ao palco no mesmo dia de Ivete Sangalo, certamente vai elevar a temperatura do OBA com seu novo hit, “Delirante”, assim como o DJ Pedro Sampaio, que se apresenta no sábado, dia 18, com a dançante “Sal”, música feita em parceria com Pabllo Vittar, que já conquistou o País.

A turma sertaneja está no mesmo embalo. Gusttavo Lima, que comanda o OBA no sábado, dia 18, apresenta “Saudade da Minha Vida”. Já Gustavo Mioto chega com quatro novas músicas – “Quando Apaga a Luz”, “Cê Namorava” e as já bem tocadas “Envolvidão” e “Plaquinha de Aviso”. Ele se apresenta no domingo, dia 19. E a dupla Zé Neto & Cristiano traz no repertório as canções do mais novo DVD, “Escolhas”, para o show de segunda-feira, dia 20.

O OBA Festival, que será realizado de 18 a 21 de fevereiro, no Recinto de Exposições de Rio Preto, contará também com apresentações do grupo Menos é Mais, Alok, A Zorra, Batom na Cueca, Dennis DJ, Tomate e outras atrações como DJs. Para mais informações sobre o Festival, que deve atrair mais de 100 mil pessoas, basta acessar www.obafestival.com.br.