Artilheiro das estreias: Pato fez gol em oito de dez estreias na carreira, mas ainda falta pelo São Paulo 

Atacante pode ser relacionado pela primeira vez por Dorival Júnior para o jogo de domingo, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança, pelo Campeonato Brasileiro.

Alexandre Pato pode fazer sua reestreia com a camisa do São Paulo no próximo domingo, às 16h, diante do Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, e aumentar uma marca pessoal que chama a atenção.

O atacante de 33 anos fez gols em oito das dez estreias por clubes e Seleção em toda a carreira. As duas em que não marcou foram justamente com a camisa do Tricolor, em 2014 e 2019.

A estrela do jogador nesse tipo de ocasião começou a brilhar em 2006, pelo Internacional, quando marcou contra o Palmeiras em seu primeiro jogo. No Milan, no Corinthians e na seleção brasileira não foi diferente: gol na estreia. A sequência foi interrompida no São Paulo.

Em 2014, Pato atuou contra o CSA em sua estreia pelo Tricolor. Na ocasião, ele até chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado. De volta à Europa em 2015, brilhou com gol nas estreias pelo Chelsea, da Inglaterra, e Villarreal, da Espanha. Na China, seguiu a cartilha no Tianjin Tianhai.

Ao retornar ao São Paulo, em 2019, passou em branco. Não fez gol contra o Botafogo, mas balançou a rede na partida seguinte, contra o Goiás.

Em março de 2021, nos Estados Unidos, onde defendeu o Orlando City, Pato fez um dos gols na derrota para o New York City, em amistoso de pré-temporada. Em jogos oficiais, porém, só marcaria pela equipe quase um ano depois.

Pato não atua por uma partida oficial desde agosto do ano passado por conta de uma grave lesão no joelho. Ele deve ser relacionado por Dorival Júnior, mas provavelmente iniciará no banco de reservas.

Relembre as estreias de Alexandre Pato:

Palmeiras 1 x 4 Internacional – Brasileirão – 26 de novembro de 2006 (um gol e participações em outros dois)

Milan 5 x 2 Napoli – Campeonato Italiano – 13 de janeiro de 2008 (fez um dos gols)

Brasil 1 x 0 Suécia – amistoso – 26 de março de 2008 (entrou durante o jogo e fez o gol da vitória)

Corinthians 5 x 0 Oeste – Paulistão – 3 de fevereiro de 2013 (saiu do banco e fez um gol)

São Paulo 1 x 0 CSA – Copa do Brasil – 12 de março 2014 (marcou um gol, mas foi anulado)

Aston Vila 0 x 4 Chelsea – Campeonato Inglês – 2 de abril de 2016 (gol de pênalti)

Villareal 1 x 2 Mônaco – Liga dos Campeões – 17 de agosto de 2016 (fez o gol da equipe espanhola)

Pita 3 x 2 Tianjin Quanjin – amistoso – 8 de fevereiro de 2017 (fez um dos gols)

São Paulo 2 x 0 Botafogo – Campeonato Brasileiro – 27 de abril de 2019 (não fez gols)

Orlando City 2 x 3 New York City – amistoso – 18 de março de 2021 (fez um dos gols)

*Com informações do ge