Arthur Brussolo, cantor de Jales, realiza live e sorteia prêmios

O cantor e compositor jalesense Arthur Brussolo de 11 anos realizou no último dia 20 (domingo), às 19h45 uma Live pela sua conta de Facebook diretamente de sua casa. Ele cantou sucessos de diversos nomes da música sertaneja e popular, além de suas composições próprias.

Com mais de duas horas de muita descontração e com participação de internautas, sorteios de prêmios foram um dos pontos altos do show, além das homenagens, dentre elas para os veículos de comunicação, o Site FocoNews. A live também foi transmitida pela pagina do Facebook do Diário de Votuporanga.

Prêmios

Prêmio surpresa: primeira pessoa que entrou na live: Júnior Karvalho fã do Arthur Bahia ganhou uma taça personalizada do Arthur Brussolo.

1º Prêmio: Valdemir Boguinho Paraná. Eliana Vitor Gabriel Neves de Jales. Foram dois ganhadores no 1 prêmio.

2º Prêmio: Odirlei Brussolo cidade de Dirce Reis.

3º Prêmio: Lucimar Rabatoni cidade de Jales.

4º Prêmio: Rita Cássia Soares cidade de Jales.

5º Prêmio: O prêmio maior no valor de 300 reais: Raquel Nascimento: Pernambuco.

Por último foi sorteado um prêmio surpresa no valor de 100 reais, mais uma máscara do Arthur Brussolo autografada e quem ganhou foi Maria Neide da cidade de Ilha Solteira. Os prêmios serão entregues via Correio e transferências bancarias. A live teve um alcance de 24 mil internautas, com mais de 5.500 comentários e 1.071 compartilhamentos.