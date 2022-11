Artesanato em Taboa: curso gratuito será oferecido no Parque da Cultura

Durante o curso, os participantes aprenderão a tratar a taboa e as técnicas de trançados diferentes, além da comercialização dos produtos.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Sindicato Rural, Senar e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Artesanato em Taboa que será oferecido entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro, no Parque da Cultura, das 8h às 17h.

Durante o curso, os participantes, que devem ser maiores de 18 anos, serão capacitados a coletar, tratar, secar, tingir, armazenar e preparar a taboa, que é uma planta aquática que se adapta em qualquer local e muito utilizada no artesanato por ter fibras duráveis e resistentes.

Entre as técnicas a serem ensinadas durante o curso estão a trança costurada; entrelaçado simples e cochadinho, em “v”, em escada; e amarração no tear. Os participantes também aprenderão a finalizar as peças com verniz e também serão orientados sobre a comercialização dos produtos.

As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link https://forms.gle/LE2Cc3hTPLp2FngT7

Mais informações pelo (17) 3405-9670, com Alexandre ou João Hélio.