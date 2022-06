Art Mad Marcenaria – Excelência e qualidade reconhecidas

A empresa é contemplada com o The Best em Qualidade, anualmente, desde 2009.

A Art Mad Marcenaria teve seu trabalho reconhecido mais uma vez por meio do Prêmio Top Of The Mind, como a melhor Marcenaria de Votuporanga em 2022. A honraria aconteceu por pesquisas de opinião publica por meio da The Best Pesquisas & Publicidade, que concedeu a Art Mad o certificado como a The Best em Qualidade na cidade de Votuporanga. A empresa é contemplada com esse prêmio anualmente desde 2009.

A Art Mad também teve seu trabalho reconhecido e premiado nacionalmente em 2014, pela Braslíder Associação Brasileira de Liderança, na categoria Especializados/ Mobiliários sob Medida/ Destaque Votuporanga, com a outorga de Destaque entre as Melhores do Brasil.

A Art Mad Marcenaria, que fica instalada no 6º Distrito Industrial de Votuporanga, na Rua Carlos Alberto Parisi, número 398, foi fundada em 1997, mas o seu proprietário, o Sr. Alan Silva, atua na área desde 1981. Uma empresa familiar formada pela esposa Fatima Silva e o filho do casal Alan Junior, além dos colaboradores e vários parceiros como arquitetos e engenheiros.

Alan Silva comenta que nesses últimos 40 anos tem se dedicado para oferecer o melhor a seus clientes no ramo de marcenaria. `Independente do tamanho do projeto, nos dedicamos ao máximo, com amor e carinho a cada detalhe, com o objetivo de dar aos nossos clientes a melhor experiência e o melhor resultado. Esses prêmios são um reconhecimento ao nosso trabalho e consequentemente traz muita alegria e orgulho para toda a nossa equipe`, conclui.

A Art Mad Marcenaria fabrica moveis planejados sob encomenda: cozinhas, dormitórios, escritórios, lojas, gabinetes, painéis, restaurações, laca, etc.

A Art Mad Marcenaria realiza orçamentos sem compromisso, contatos pelos fones: (17) 3421- 5298 ou 99725-5282.