Arrecadações da campanha “Tampinha Amiga” são entregues ao Fundo Social de Solidariedade

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Projeto Maritaca, realizou a entrega das arrecadações de tampinhas da Campanha “Tampinha Amiga” ao Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), do Fundo Social de Solidariedade, na manhã da última terça-feira (18/8). Devido à Pandemia do novo Coronavírus, a entrega foi realizada mantendo todas as normas exigidas pelas autoridades de saúde.

A Campanha “Tampinha Amiga” existe desde o ano passado, em parceria com o Projeto Maritaca, e tem como principal objetivo arrecadar tampas plásticas que serão revertidas em renda a ser destinada para a causa animal, como por exemplo compra de ração para animas que vivem em situação de rua.

Mesmo com a pandemia, os alunos do projeto Maritaca continuaram arrecadando as tampinhas para a campanha, que resultou nesta primeira entrega do ano ao CPVA.

As arrecadações são realizadas por meio dos “Maritaquinhas” que fazem parte do projeto, porém todos os munícipes podem contribuir com a campanha destinando todos os tipos de tampas plásticas, de vários tamanhos e formatos (inclusive de materiais de limpeza), direto para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura ou por meio das escolas municipais. A ação é de caráter permanente.

O Fundo Social fica no Paço Municipal, na Rua Pará, 3227. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9700, ramal 9742.