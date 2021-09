Arquivo Público e Wikimedia celebram parceria para difusão de acervo

Já foram selecionados 250 arquivos digitais representativos da diversidade de conjuntos documentais do acervo APESP em domínio público.

O Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) e o Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil (WMB) estabeleceram um protocolo de intenções com o objetivo de promover a difusão digital do acervo custodiado pelo APESP. Alguns documentos já estão disponíveis online e podem ser acessados na área “carregamento do acervo” na página da própria Wikipédia que registra os detalhes e o andamento da parceria: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:GLAM/APESP.

O Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil é uma entidade civil sem fins lucrativos e o acordo visa fomentar a cultura de conhecimento livre colaborativo e o desenvolvimento de mecanismos e processos que intensifiquem a qualidade da inserção do Arquivo Público do Estado de São Paulo nas esferas da internet aberta, em especial na Wikipédia. Serão realizados estudos e ações por técnicos de ambas as instituições, buscando maior divulgação do acervo sob guarda do Arquivo Público.

O APESP trabalha na disponibilização de imagens ou cópias digitais de documentos selecionados do seu acervo e outras iniciativas em conjunto com a WMB, como por exemplo maratonas de edição para aprimoramento e criação de verbetes, além de planejar e implementar projetos visando disponibilizar o seu patrimônio documental de forma acessível na internet.

De acordo com Flávio Ricci, diretor técnico do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa (CDAP/APESP), serão desenvolvidas ações que contribuam para a ampliação do livre acesso às informações e documentos. “Iremos integrar nossas experiências relativas à publicidade e acesso à informação, qualificar a equipe envolvida e apoiar o desenvolvimento de trabalhos que aproveitem o potencial das plataformas Wiki para a difusão do nosso acervo”, diz Ricci.

A previsão é que atividades desta parceria sejam realizadas no período de um ano, podendo ser renovado. A difusão em massa dos documentos em domínio público possibilita maior transparência, além de proporcionar à população a ampliação do acesso ao acervo do Arquivo Público, composto por documentos textuais, fotografias, mapas, ilustrações, jornais, revistas e livros que registram a história de São Paulo e do Brasil desde o século 16.

Projeto Piloto

Nesta primeira fase da parceria já foram selecionados 250 arquivos digitais representativos da diversidade de conjuntos documentais do acervo APESP em domínio público, dos mais variados fundos públicos e privados, acrescidos do seus respectivos metadados. Estes itens estão sendo avaliados pelo WMB para garantir que se enquadrem nas condições necessárias para utilização no projeto, em especial a análise jurídica sobre a situação de domínio público, para que possam ser publicados nos domínios da Wikipédia.

Os primeiros documentos do lote piloto já estão disponíveis na plataforma Wiki e podem ser baixados, utilizados para ilustrar verbetes da própria Wikipedia ou até ensejar a criação de novos itens. Nesse lote se destacam documentos desde o período colonial (carta do Rei de Portugal ao seu representante na Capitania), passando pelo Império (lista de escravos fugitivos), e já na República, marcos da imigração (lista de desembarque do Kasato Maru), da Revolução Constitucionalista de 1932 (manual do voluntário e certificado de doação de ouro) e até da Ditadura (Iista de matérias censuradas).

Projetos específicos

Na fase seguinte devem ser selecionados pelo Arquivo e carregados pelo WMB novos lotes de arquivos de um mesmo conjunto documental, como os negativos gerados pela assessoria de imprensa da Secretaria de Governo/Casa Civil nos anos 1960 e 1970.

Devem ser realizadas orientações técnicas sobre edições de verbetes e regras éticas da comunidade Wiki e planejamento de projetos específicos como apresentação geral dos fundos e coleções do acervo em cada gênero documental: textual, iconográfico/audiovisual, cartográfico, bibliográfico e hemerográfico, difusão de segmentos específicos, como por exemplo maratonas de edição voltadas para o público interno e comunidade arquivística (instituições de acervo e memória) ou até concursos voltados para comunidade de estudantes e professores universitários que promovam a criação e edição de verbetes utilizando os itens disponibilizados pela parceria. Saiba mais: https://shortest.link/XUl.

Sobre o Arquivo

O Arquivo Público do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela formulação de políticas públicas de gestão documental para o Governo do Estado e possui um rico acervo formado por mais de 34.645 metros lineares de documentação – aproximadamente 25 milhões de documentos provenientes de diversas secretarias de estado, arquivos e entidades privadas. Mais de 400 mil imagens de documentos estão digitalizadas e disponíveis para consulta em nosso site. Acesse: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/.

*Informações/Governo de SP