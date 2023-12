Armas e documentos públicos falsos são apreendidos em operação em Monte Aprazível 

Mandado de busca expedido para investigação de furto de tratores e maquinários foi cumprido pela Polícia Civil, em uma propriedade rural, nesta quarta-feira (20).

Agentes da Polícia Civil de Mirassol, com o apoio de policiais civis de Tanabi, Neves Paulista, Macaubal, Valentim Gentil e Adolfo, cumpriram na manhã desta quarta-feira (20.dez), um mandado de busca domiciliar em um imóvel localizado na área rural de Monte Aprazível. Investigadores locais e equipes da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) também colaboraram na ação.

De acordo com a Delegacia Seccional, o mandado foi expedido por meio de uma investigação de furto de tratores e maquinário agrícolas. Durante o trabalho, foram localizadas duas armas de fogo com documentação irregular: uma pistola calibre 22 e um revólver calibre 38 com registro de furto. Alguns materiais foram encontrados enterrados e concretados na parte externa da propriedade.

Na vistoria foram localizados também, dois objetos semelhantes a supressores de armas de fogo, além de diversos documentos públicos aparentemente falsos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Monte Aprazível. Os materiais apreendidos serão periciados. A investigação continua em andamento.

*Com informações do sbtinterior