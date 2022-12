Argentina x França: tudo sobre a final e a cerimônia de encerramento da Copa 

Evento acontece minutos antes de a bola rolar pela última vez no Mundial do Catar, para cerca de 90 mil pessoas no Estádio Lusail.

A Copa do Mundo de 2022 já tem sua final decidida: Argentina e França entram em campo no próximo domingo (18.dez), às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail, em busca do tricampeonato mundial, já que ambas as seleções têm dois títulos.

Minutos antes do apito inicial, as cerca de 90 mil pessoas presentes assistirão à cerimônia de encerramento, que começará às 11h30 e tem previsão de 15 minutos de duração. O Estádio Lusail, localizado a 24 km do centro da capital do Catar, Doha, tem capacidade para quase 89 mil torcedores.

Organizadora do torneio, a Fifa ainda não confirmou as atrações que se apresentarão antes da partida. É possível que a cerimônia conte com os cantores Trinidad Cardona, Aisha e Davido, que interpretam uma das músicas oficiais da Copa, a “Hayya Hayya”.

Um dia antes, no sábado (17), Croácia e Marrocos, os perdedores das semifinais, disputarão a terceira colocação da Copa, no Estádio Internacional Khalifa. Representando a África, a seleção marroquina já alcançou a melhor campanha de uma nação africana na história do torneio.