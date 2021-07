Argentina vence Brasil por 1 a 0 e conquista um título após 28 anos

Seleção Argentina fez bom primeiro tempo, marcou e aguentou a pressão brasileira no segundo tempo.

A Argentina conquistou um título após 28 anos. Em um jogo truncado e com várias faltas, os argentinos fizeram 1 a 0 com Di Maria ainda no primeiro tempo e foram campeões da Copa América neste sábado (10), no Maracanã.

Logo nos primeiros minutos ficou claro que o jogo seria quente e cheio de catimba. Antes de qualquer ataque perigoso, Fred levou cartão amarelo aos 4′.

Apesar da advertência ao volante brasileiro logo no início da partida, o árbitro deixou o jogo correr.

Neymar teve o calção rasgado em uma entrada sofrida aos 17′. As faltas e entradas se acumulavam.

Até que a Argentina balançou as redes. Antes do meio de campo, De Paul faz um lançamento primoroso para Di Maria, que ainda aproveita a falha de Lodi para tocar por cobertura de Ederson. Golaço.

Após levar o gol, o Brasil recuou um pouco e viu a Argentina trocar passes com tranquilidade. Aos 28′, Di Maria arrisca de novo de fora da área, mas a bola acerta Marquinhos.

O Brasil respondeu aos 32′: Ederson faz um lançamento primoroso para Neymar, que só parou quando foi derrubado por Paredes, que recebeu cartão amarelo pela falta.

O jogo foi truncado até o fim do primeiro tempo. A Seleção Brasileira claramente enfrentou um problema de criação, e não ameaçou claramente a meta argentina.

Segunda etapa

Tite optou por tirar Fred e colocar Roberto Firmino, o que deixou Neymar mais solto pela esquerda.

Aos 7′, Richarlison recebe a bola pela direita, insiste e marca, mas o gol foi anulado corretamente por impedimento.

O Brasil era outro time no início do segundo tempo. Aos 8′, o mesmo Richarlison teve outra ótima oportunidade, mas chutou e viu o goleiro Emiliano Martínez fazer uma boa defesa.

Aos 19′, a Argentina quase amplia após a defesa brasileira errar de forma boba na saída de bola. Mas Messi foi fominha e e não conseguiu aproveitar a chance.

O jogo ficou truncado novamente e os momentos mais importantes foram as substituições. Gabigol entrou no lugar de Lucas Paquetá, e logo depois os argentinos promoveram três mudanças.

Aos 42′, Messi ainda perdeu chance inacreditável, sozinho. O craque recebeu de De Paul, de frente para Ederson, mas deixou a bola passar e não matou o jogo.

¡ARGENTINA CAMPEÓN!🇦🇷🏆 La selección argentina volvió a conquistar y hacer vibrar el continente tras 28 años, ante su clásico rival en el mítico Maracaná 🏟️. ¡La espera terminó! ¡Felicitaciones @Argentina , actual campeón de la CONMEBOL Copa América 2021!🎉🏆#VibraElContinente pic.twitter.com/YPlk8CgHJX — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

A Argentina conseguiu segurar o abafa brasileiro nos cinco minutos de acréscimos e manteve a posse de bola até o encerramento do jogo.

Após o apito do árbitro, todo o time fez apenas uma coisa: se reuniu para abraçar Messi, que conquistou seu primeiro título pela seleção. Do outro lado do campo, Neymar se ajoelhou e chorou muito, protagonista da primeira derrota em casa da Seleção Brasileira para a Argentina.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 1×0 BRASIL

Data-Hora: 10-07-21 – 21h

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Andres Lopes (URU)

Cartões amarelos: Paredes, Lo Celso, De Paul, Otamendi, Montiel (ARG), Fred, Renan Lodi, Lucas Paquetá, Marquinhos (BRA)

Gol: Di María, 22/1T (1-0)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Montiel, Romero (Pezzella, 33/2T), Otamendi e Acuña; Paredes (Guido Rodríguez, 8/2T), Lo Celso (Tagliafico, 17/2T) e De Paul; Di María (Palacios, 33/2T), Messi e Lautaro Martínez (Nicolás González, 33/2T(. Técnico: Lionel Scaloni

BRASIL: Ederson; Danlo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Emerson, 30/2T); Casemiro, Fred (Roberto Firmino, intervalo) e Lucas Paquetá (Gabigol, 30/2T); Everton (Vinicius Junior, 17/2T), Neymar e Richarlison. Técnico: Tite

*Com informações do r7