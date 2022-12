Argentina vê Holanda empatar no fim, mas vence nos pênaltis e vai à semifinal da Copa

Lionel Messi tornou-se decisivo, Weghorst empata com gol inusitado, e goleiro Emiliano Martínez brilha com duas defesas na disputa dos pênaltis.

A Argentina está na semifinal da Copa do Mundo 2022. Uma classificação com roteiro para deixar marcado na memória. Tudo parecia definido no tempo regulamentar – com gols de Messi e Molina pelos argentinos -, quando a Holanda buscou o empate por 2 a 2, com gols de Weghorts. A decisão passou para a prorrogação e posteriormente aos pênaltis, onde o brilho do goleiro Emiliano Martínez – com duas defesas – garantiu a classificação.

Como fica

A Argentina está classificada e enfrenta a Croácia pela semifinal da Copa do Mundo, às 16h da terça-feira, novamente no estádio Lusail. A Holanda, por sua vez, despede-se da disputa.

Brilho de Messi: recordista

Lionel Messi fez jus ao próprio nome – com participação decisiva nos dois gols da Argentina. Deu assistência no primeiro – com passe incrível para Molina – e marcou o segundo, tornando-se o maior artilheiro da equipe em Copas do Mundo. Igualou Batistuta, com 10 gols.

Messi ainda igualou Klose como o 2º atleta com mais jogos em Copas (24) e só precisa de mais um para alcançar o recordista alemão Lothar Matthäus, que fez 25.

Emiliano Martínez: a barreira nos pênaltis

O camisa 23 da Argentina – debaixo das traves – defendeu duas cobranças de pênalti, de Van Dijk e Berghuis, e tornou-se decisivo para a classificação da seleção sul-americana.

Weghorst: a esperança inacreditável

O atacante do Besiktas marcou os dois gols da Holanda para buscar o empate e mandar a decisão para a prorrogação, depois de sair perdendo por 2 a 0. Foram os primeiros gols dele em Copas do Mundo – em uma esperança inacreditável, que terminou não sendo compensada nos pênaltis.

Van Gaal: invicto em Copas

Apesar da derrota nos pênaltis, o técnico da Holanda despede-se invicto em Copas do Mundo. Nunca perdeu no torneio – com oito vitórias e quatro empates no tempo regulamentar. Além disso, a Holanda ficou invicta por 20 jogos sob seu comando – com 14 vitórias e seis empates.

É treta… e invasão

O confronto ainda teve invasão e treta no gramado do Lusail. Um torcedor invadiu o campo após o gol de Messi e terminou retirado pelos seguranças. Pouco depois, houve uma confusão generalizada quando Paredes derrubou Aké e chutou a bola no banco de reservas da Holanda. Quem estava no banco… levantou e partiu para cima do jogador. Também teve confusão entre os jogadores ao fim da prorrogação e depois dos pênaltis.

Mar azul com mancha laranja

A “invasão” argentina impressionou nas imagens – com uma previsão de 30 mil presentes, diante de apenas mil holandeses. A pequena mancha laranja terminou ofuscada pelo mar azul no Lusail.

*Com informações do ge