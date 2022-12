Argentina ultrapassa Itália em ranking de pontos da Copa; veja lista completa com Brasil no topo 

Ao todo 80 países fazem parte da lista, que computa todos os pontos disputados desde 1930.

Além do tão sonhado tricampeonato, a campanha da Argentina na Copa do Catar também trouxe outro ganho para a seleção albiceleste.

No ranking histórico de pontos do Mundial, os argentinos ultrapassaram a tetracampeã Itália, ausente nas duas últimas edições, e assumiram o terceiro lugar geral. A Argentina também passou a somar mais jogos e vitórias em comparação com a Azzurra.

Já o Brasil, mesmo chegando a um jejum de 24 anos sem conquistas na Copa de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, permanece como a seleção que mais somou pontos na história da competição, com 22 a mais que a Alemanha.

Para efeito de padronização, foram atribuídos três pontos por vitória em todos os jogos. Isso porque até a Copa de 1990, na Itália, uma vitória valia apenas dois pontos.

O Brasil, que permanece como único país a ter disputado todas as edições do Mundial, também passou a ser a seleção com mais partidas disputadas na história das Copas, com duas a mais que a Alemanha. No Catar, os germânicos repetiram o vexame de 2018 e foram eliminados ainda na fase de grupos.

Outro destaque do ranking atualizado ficou com a Holanda, eliminada pela Argentina nos pênaltis, nas quartas de final. Com os 11 pontos somados no Catar (três vitórias e dois empates), a seleção Laranja foi a oitava a ultrapassar a marca dos 100 pontos.

Vale ressaltar que a última derrota da Holanda foi na final da Copa de 2010 para a Espanha. Isso porque, no Mundial de 2014, no Brasil, os holandeses foram eliminados nas semifinais pela Argentina, também nos pênaltis e na edição de 2018, na Rússia, a seleção laranja não se classificou.

Única estreante em 2022, a anfitriã Catar aparece na 72ª posição do ranking histórico, à frente de oito países. Entre eles o Canadá, que voltou a disputar uma Copa após 36 anos, mas segue sem pontuar.