Argentina passará Brasil e assumirá 1º lugar no ranking de seleções 

Fifa ainda não divulgou lista oficialmente, mas resultados dos amistosos de ambos os times já tornam possível ter uma prévia.

Com as vitórias sobre Panamá e Curaçao, a Argentina assumirá o primeiro lugar do ranking da Fifa de seleções. A entidade divulgará oficialmente a lista no dia 6 de abril, mas com os resultados dos amistosos das últimas semanas, já é possível ter a prévia do ranking, como Brasil caindo para o terceiro lugar (liderava em março).

A seleção de Lionel Messi chegará aos 1.841 pontos, um a mais que a Seleção, que perdeu pontos no ranking devido à derrota para o Marrocos.

É a primeira vez desde 2017 que a seleção argentina, campeã mundial no Catar no fim do ano passado, assumirá o posto de número 1 do ranking da Fifa de seleções.

A França, vice na última Copa, seguirá em segundo lugar no ranking. Enquanto a Bélgica, que era terceiro, cairá para o quarto lugar.

*Com informações do ge