Argentina domina a Itália e conquista título da Finalíssima na Inglaterra

Com grandes atuações de Di María, Messi e Lautaro e direito a gritos de “olé”, equipe comandada por Lionel Scaloni faz 3 a 0 no Wembley, em Londres. Chiellini se despede da Azzurra.

A Argentina venceu a Itália por 3 a 0 nesta quarta-feira (1º.jun) e conquistou a taça da Finalíssima. A partida, disputada entre os campeões da Copa América e da Eurocopa, ocorreu no estádio de Wembley, Na Inglaterra.

Lautaro Martinez abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo após ótima jogada de Lionel Messi, que conseguiu se desenvencilhar da marcação e fazer a assistência.

Di Maria ampliou, aos 46 minutos, com um lindo gol de cobertura após assistência de Martinez. Dybala fechou o placar com um chute no canto do goleiro depois de um outro grande lance de Messi.

Cerca de 87 mil pessoas assistiram ao jogo no estádio. A Itália retornou a Wembley 11 meses depois de vencer a Inglaterra para ganhar a Eurocopa de 2020 – adiada por causa da pandemia da Covid-19.

*Com informações da Reuters