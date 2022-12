Argentina aumenta distância como a seleção com mais títulos oficiais no mundo 

Argentinos conquistaram 22 troféus até hoje, dois a mais do que o Brasil, em competições organizadas pela Fifa ou pelas confederações que fazem parte dela.

Com a conquista da Copa do Mundo de 2022, a Argentina se consolidou como a seleção com o maior número de títulos considerados oficiais, de torneios organizados e/ou reconhecidos pela Fifa ou pelas confederações que a compõem. Os argentinos ganharam ao todo 22 troféus com a sua equipe masculina principal até hoje.

O título no Catar foi o terceiro da Argentina na história da Copa do Mundo. A seleção é uma das que mais venceu a Copa América, com 15 troféus, ao lado do Uruguai. Os argentinos também ganharam a Copa das Confederações de 1992, o Campeonato Pan-Americano de 1960, e duas edições do confronto entre o campeão sul-americano e o europeu.

Os 22 títulos da Argentina:

Copa do Mundo: 3 (1978, 1986 e 2022).

Copa América: 15 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 e 2021).

Copa das Confederações: 1 (1992)

Campeonato Pan-Americano: 1 (1960)

Copa dos Campeões Conmebol-Uefa: 1993 e 2022*

* Em 1993, a disputa teve o nome de Copa Artemio Franchi. Em 2022, foi chamada de Finalíssima.

O Brasil está no segundo lugar desse ranking de seleções com mais títulos oficiais, com 20 conquistas. O pódio é completado pelo Uruguai, com 19. O top 5 ainda conta com México (16) e Alemanha e França empatados (8).

Argentina – 22 títulos.

Brasil – 20 (5 Copas do Mundo, 9 Copas América, 4 Copa das Confederações e 2 Campeonatos Pan-Americanos).

Uruguai – 19 (2 Copas do Mundo, 2 Jogos Olímpicos* e 15 Copas América).

México – 16 (11 Copas Ouro, 1 Copa das Confederações, 3 Copas de Nações Norte-americanas e 1 Copa Concacaf).

Alemanha – 8 (4 Copas do Mundo, 3 Eurocopas e 1 Copa das Confederações).

França – 8 (2 Copas do Mundo, 2 Eurocopas, 2 Copas das Confederações, 1 Liga das Nações e 1 Copa dos Campeões Conmebol-Uefa).

* As duas medalhas de ouro do Uruguai em Olimpíadas foram em 1924 e 1928, em torneios organizados pela Fifa em conjunto com o COI, com as seleções principais.