Arena Plínio Marin: Meidão acompanha obras de novo estacionamento e parabeniza prefeito 

Espaço fica em um terreno ao lado do estádio e proporcionará maior conforto e segurança, principalmente em dia de jogos e eventos.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) esteve na tarde desta quarta-feira (7.fev) no terreno ao lado da Arena Plínio Marin onde a Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Secretaria Municipal de Obras, prepara o terreno que em breve receberá a instalação de um estacionamento para maior conforto e segurança dos torcedores do CAV (Clube Atlético Votuporanguense).

A obra é um pedido do parlamentar, apresentado na 1ª sessão ordinária da Câmara, no dia 22 de janeiro, e segundo ele, a população em breve poderá contar com a melhoria: “O prefeito Jorge Seba teve a boa atitude de atender uma solicitação, deixando o terreno em condições. O pedido surgiu após torcedores terem que parar os veículos longe do estádio nos quarteirões dos arredores”, comentou Meidão.

Nesta quarta-feira, o vereador presenciou máquinas da Prefeitura trabalhando no local, preparando o terreno que em breve receberá as vagas de estacionamento.