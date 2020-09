Área de vegetação pega fogo na região de Votuporanga

Fogo começou na quinta-feira (10) em um canavial e atingiu uma mata fechada. Incêndio acontece ainda entre as cidades de Meridiano, Valentim Gentil, São João do Iracema e Magda (SP).

Uma grande área de vegetação entre as cidades de Meridiano, São João do Iracema e Magda, na região de Votuporanga (SP), está pegando fogo desde a semana passada e mobilizando brigadistas e bombeiros.

O fogo começou na quinta-feira (10) em um canavial e atingiu uma mata fechada. De imagens do alto, dá para ver vários focos de incêndio. A preocupação das autoridades é grande porque o fogo está em uma área de Mata Atlântica e Cerrado.

O maior foco começou em Meridiano na tarde de ontem estava em São João de Iracema. Segundo a prefeitura desta última cidade, 12 caminhões trabalhavam no local com apoio de duas aeronaves de usina de cana-de-açúcar.

De acordo com a Polícia Ambiental, pelo menos três mil alqueireis já foram queimados.

A polícia disse que o fogo começou em uma área de cana e por causa do vento e tempo seco se espalhou rapidamente. As chamas chegaram perto de um conjunto de chácaras em Meridiano e, apesar do susto, ninguém se feriu.

“A área toda é vegetação nativa, são 1,5 mil hectares, mata fechada, e vamos combatendo nos focos e imaginando que o fogo cessou, mas logo ele volta por ser em mata fechada”, diz a tenente da Polícia Ambiental Sarah de Carvalho Barbosa.