Arboleda pode reforçar São Paulo até em reta final do Brasileirão 

Zagueiro deve aproveitar últimos jogos da temporada para pegar ritmo, pensando na Copa do Mundo pela seleção do Equador.

O foco do São Paulo se encontra, obviamente, na decisão da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, marcada para o próximo dia 1º, em Córdoba, na Argentina. Entretanto, um atleta específico do elenco mira além do início do próximo mês, mais precisamente a reta final do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Arboleda vem surpreendendo na recuperação de uma grave lesão no tornozelo e pode até reforçar o Equador na Copa do Mundo, no fim de novembro. Mais do que isso: pessoas ligadas à diretoria do São Paulo acreditam na possibilidade de o voltar a campo nas últimas rodadas da Série A.

Arboleda não atua desde junho, quando rompeu os ligamentos e fraturou o tornozelo esquerdo. A primeira previsão apontava que o equatoriano, que passou por cirurgia, só retornaria a campo na próxima temporada.

O departamento médico do clube ainda é cauteloso, em virtude da gravidade do problema, e evita fazer projeções. Todo passo é estritamente calculado, mas a recuperação do equatoriano tem surpreendido pela rapidez de sua evolução.

Os jogos finais do Brasileirão serviriam como uma maneira de Arboleda pegar ritmo para disputar o Mundial pelo Equador. O zagueiro terminou as eliminatórias sul-americanas como reserva da equipe.

O equatoriano tem trabalhado no gramado com os fisioterapeutas e se trata também em casa, com um profissional particular.

O zagueiro enxerga esta como possivelmente a única possibilidade de atuar em um Mundial pela seleção equatoriana.

A Copa do Mundo surgiu como grande motivação para o processo quase integral de recuperação. Porém, tamanha evolução pode até colocá-lo em ação com o uniforme tricolor antes do possível embarque para o Catar.

As seleções devem convocar os grupos de atletas no início de novembro. São permitidos 26 jogadores por delegação.