Arboleda inicia transição e avança em recuperação de lesão no São Paulo 

Zagueiro não atua há sete partidas por causa de tendinite no joelho direito.

O zagueiro Arboleda iniciou nesta terça-feira o período de transição em sua recuperação de uma tendinite no joelho direito. O equatoriano não atua desde a derrota para o Corinthians, na primeira fase do Campeonato Paulista.

O São Paulo não estima prazo de retorno e não informa se há expectativa de que ele esteja pronto para o duelo contra o Água Santa, na próxima segunda-feira, pelas quartas de final do estadual.

Em fotos divulgadas pelo clube nesta terça-feira, Arboleda aparece fazendo trabalhos com bola. Há a possibilidade de ele se juntar ao elenco ainda nesta semana.

O Departamento Médico do clube continua cheio. Contra o Botafogo, no domingo, o técnico Rogério Ceni teve onze desfalques por lesão. Por outro lado, ele pôde contar com Orejuela, Welington e David, que se recuperaram.

O elenco do São Paulo se representa nesta quarta, quando inicia a preparação para o jogo que define um dos semifinalistas do Paulista.

A partida contra o Água Santa na próxima segunda-feira (13), às 20h, será no Allianz Parque, casa do Palmeiras, já que o Morumbi está alugado para shows.

