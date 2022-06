Arboleda fratura tornozelo, rompe ligamentos e passará por cirurgia no São Paulo 

Zagueiro se lesionou contra o Palmeiras, no Morumbi, e deve perder a Copa do Mundo.

Arboleda não deve mais jogar nesta temporada. O zagueiro do São Paulo rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo e teve uma fratura no local no duelo da última quinta-feira (23.jun), diante do Palmeiras. Ele passará por cirurgia.

O clube pretende fazer o procedimento ainda nesta sexta-feira. O equatoriano deve perder a Copa do Mundo.

A imagem do lance foi preocupante e, antes de qualquer exame, já havia deixado o técnico Rogério Ceni sem esperanças sobre a condição do jogador. O departamento médico tem outros oito atletas em recuperação.

“Temos apenas 20 jogadores em condições de jogo. Não posso perder mais ninguém, não posso cometer mais um erro por falta de informação, a não ser que aconteça o que aconteceu hoje, jogador prender o pé no chão. Aí é o imponderável”, afirmou o treinador.

Arboleda se junta a Nikão, Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Luan, Caio, Walce e Talles Costa no departamento médico.

Arboleda é um dos principais jogadores do São Paulo na temporada. O zagueiro é titular absoluto de Rogério Ceni e tem comandado o sistema defensivo.

Quando esteve convocado pela seleção do Equador, no começo do mês, Miranda foi o substituto. O veterano deve ser titular no próximo domingo (26.jun), diante do Juventude, no Morumbi, às 18h, pelo Campeonato Brasileiro.

Apoio e preocupação com a Copa

A lesão deve comprometer a presença de Arboleda na Copa do Mundo. Reserva da seleção do Equador, o zagueiro era presença praticamente certa na equipe para a disputa da competição, a partir de novembro, no Catar.

O São Paulo não divulga o período de recuperação dos jogadores em tratamento. No entanto, é difícil que ele volte a campo nos próximos quatro meses. Desta maneira, Arboleda teria que correr contra o tempo e contar com uma boa resposta de seu corpo para estar na Copa.

Nas redes sociais, não faltou apoio para o zagueiro. Jogadores do Equador, companheiros de São Paulo e o próprio perfil oficial da seleção equatoriana desejaram forças a Arboleda. Após a cirurgia, ele deve seguir a recuperação no CT da Barra Funda.

*Com informações do ge