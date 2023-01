Arboleda celebra retorno após seis meses sem jogar no São Paulo: “Entreguei 100%” 

Zagueiro não entrava em campo pelo Tricolor desde junho de 2022, quando se lesionou.

Arboleda voltou a jogar pelo São Paulo depois de seis meses. Ausência durante todo o segundo semestre de 2022 por uma lesão no tornozelo, o zagueiro foi titular no empate por 0 a 0 com o Ituano, no último domingo (15.jan), no Morumbi, pela estreia do Campeonato Paulista.

Apesar do resultado ruim, que gerou até vaias da torcida, o defensor aprovou seu desempenho. Defensivamente, o Tricolor teve um jogo seguro, em que o goleiro Rafael foi pouquíssimo incomodado.

“Muito feliz por ter voltado da melhor maneira. Fiz o que tinha que fazer, meu trabalho e me senti bem, entreguei 100%. Eram quase seis meses sem jogar, mas os treinos e a preparação me fizeram bem. Esperamos conseguir o ritmo que está faltando”, afirmou.

Arboleda se machucou no duelo com o Palmeiras pela Copa do Brasil, no dia 23 de junho, e precisou passar por cirurgia. O camisa 5 se recuperou a tempo de ir para a Copa do Mundo com o Equador, mas não entrou em campo no Catar, só num amistoso disputado antes do Mundial.

Para o retorno ficar completo, o defensor considera que faltou um resultado melhor. Mas Arboleda argumenta que boas coisas acontecerão no São Paulo em 2023.

“O São Paulo fez um bom jogo. O único que faltou foi o gol e conseguir os três pontos. Ficamos muito tristes quando a bola não entra, mas sabemos o potencial de cada jogador, o tamanho do grupo que temos, jogadores que estão chegando e se adaptando ao que quer o Rogério. Estou confiante de que o São Paulo vai dar muito o que falar, vão vir coisas boas. Temos um jogo quinta, esperamos os três pontos para dar alegria à torcida.”

“Vimos um São Paulo que quer desde o começo, em cima deles, buscando os três pontos. Lamentavelmente não conseguimos, agora temos um jogo quinta, é virar a página e trabalhar para este próximo jogo”, completou.

Depois do empate, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.

*Com informações do ge