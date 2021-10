Árbitro sente lesão, recebe “atendimento” de jogadores, mas acaba substituído em jogo da Copa Paulista

Após cair no gramado com dores na perna esquerda, o árbitro Paulo César Francisco precisou ser substituído pela árbitra Adeli Mara Monteiro. Mostrando empatia com o árbitro, os jogadores do Votuporanguense ajudaram no atendimento inicial e na saída de Paulo César do gramado.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, em Votuporanga, a derrota por 2 a 1 classificou a Portuguesa à semifinal da Copa Paulista, mantendo as chances da Lusa voltar a ter calendário nacional em 2022. O campeão escolhe entre vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil na próxima temporada.

Além da Portuguesa, o São Caetano também garantiu a classificação para a semifinal. Nesta quarta-feira, dois jogos definem os quatro times que seguem na disputa pelo título: Botafogo-SP x Noroeste e EC São Bernardo x São Bernardo.

*Informações/ge