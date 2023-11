Arbitragem: votuporanguense na final do Campeonato Paulista Feminino 

Maria Eduarda Silva Pires está na equipe que atuará em São Paulo x Corinthians, neste domingo, a partir das 16h, na Vila Belmiro.

Votuporanga será representada na final do Campeonato Paulista Feminino de 2023, realizada a partir das 16h, neste domingo (19.nov), na Vila Belmiro, em Santos/SP, pela profissional de arbitragem, Maria Eduarda Silva Pires.

A trajetória da votuporanguense no apito já foi retratada em matéria do Diário, desde o início quando se formou em 2017/18, ao se tornar arbitra da FPF (Federação Paulista de Futebol) e a busca para integrar os quadros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para quem sabe soar seu apito no maior torneio da modalidade: uma Copa do Mundo.

Para o primeiro jogo da final do Paulistão Feminino 2023, deste domingo, a votuporanguense integrará a equipe de arbitragem composta por: Marianna Nanni Batalha (árbitra), Neuza Inês Back (árbitra assistente 1), Izabele de Oliveira (árbitra assistente 2), Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (quarta árbitra), Maria Eduarda Silva Pires (quinta árbitra), Adriano de Assis Miranda (VAR – árbitro de vídeo). Herman Brumel Vani (AVAR 1), Renato de Carlos (observador VAR), Bernardo Campos Martins (Quality Manager), Celso Barbosa de Oliveira (analista de vídeo), Rodrigo de Lima (operador de replay) e Raphael de Carvalho (assistente de área de revisão).

Já o duelo da volta, a finalíssima, acontece no outro domingo (26), às 10h30, na Neo Química Arena, em Itaquera. O Timão tem a vantagem de decidir em casa por ter feito a melhor campanha até o momento.

Se o placar agregado terminar empatado, o confronto será definido por meio da disputa de pênaltis. O campeão receberá um prêmio de R$ 1 milhão, enquanto o vice-campeão fatura a quantia de R$ 500 mil.

O Corinthians chegou às finais após bater o rival e atual campeão Palmeiras na fase anterior. Na ida, as Brabas venceram por 1 a 0, em Jundiaí, e na volta aplicaram a histórica goleada por 8 a 0.

Já o São Paulo virou finalista depois de derrotar o Santos de virada. A equipe tricolor perdeu a primeira partida por 1 a 0 e reverteu o resultado nos acréscimos do jogo de volta, na Vila Belmiro, por 3 a 2. Nos pênaltis, o time levou a melhor, vencendo por 4 a 2.