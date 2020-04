Arabim e Cartex Gráfica destinam 200 protetores faciais

No combate ao Coronavírus (COVID-19), a Santa Casa de Votuporanga tem grandes aliados. O Arabim e a Cartex Gráfica, de São Paulo, se uniram para ajudar a Instituição, referência para toda a região.

As empresas destinaram 200 protetores faciais, que serão utilizados pela equipe que atua na linha de frente do atendimento da COVID-19. O equipamento, feito em policarbonato e acetato, aumenta a segurança e o prazo de validade das máscaras utilizadas normalmente por médicos e enfermeiros, isolando ainda mais o rosto dos profissionais no contato com os pacientes.

Nei Armstrong Araldi, proprietário da Arabim, deu detalhes da ação. “Icacu Morikawa é empresário de São Paulo, amigo nosso e investidor em Votuporanga. Ele comentou de sua iniciativa em ajudar a Instituição, convertendo sua produção em fabricação de viseiras. Prontamente, nos colocamos à disposição de contribuir com 100 peças”, afirmou.

Ele ressaltou a importância de doar para o Hospital. “Diante do momento de pandemia, entendo que a saúde da nossa cidade e seus colaboradores devem estar bem equipados e preparados para eventual avanço da COVID-19”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “Arabim e Cartex Gráfica demonstraram toda a solidariedade e amor ao próximo. Cientes da seriedade desta pandemia, estão colaborando para uma assistência de qualidade e segura para nossos profissionais. Nosso muito obrigado”, finalizou.