Aquishow Brasil é lançada em Rio Preto

Atividades inéditas prometem movimentar a feira de aquicultura, que será realizada de 24 a 27 de maio, em São José do Rio Preto/SP.

A comissão organizadora da 11ª Aquishow Brasil acaba de lançar oficialmente o evento, que será realizado entre os dias 24 e 27 de maio, no Centro Avançado de Pesquisa do Pescado Continental, do IP-APTA (Instituto de Pesca), ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto/SP.

O lançamento ocorreu em cerimônia no Parque Tecnológico “Vanda Karina Simei Bolçone”, com a presença da imprensa local e de autoridades, como o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo; e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges; que assinaram convênios entre si e com a organização da Aquishow Brasil.

“Sabemos que o avanço da aquicultura em nossa região não ocorreu da noite para o dia. As conquistas de hoje, como a ampliação da Aquishow Brasil e sua chegada à Rio Preto, são frutos do comprometimento de muitos representantes dos setores público e privado, através de gerações”, destaca Araújo.

Dados do Anuário 2022 da PeixeBR (Associação Brasileira de Piscicultura), recém-divulgados, apontam que, em 2021, a produção de peixes de cultivo em território paulista foi de 81.640 toneladas. Grande parte dessa produção é proveniente do Noroeste Paulista, por meio de 256 unidades de piscicultura cadastradas na CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Para Borges, a feira representa uma excelente oportunidade de desenvolvimento econômico para os municípios do entorno e o próprio Estado. “Temos investido em parcerias para incentivar cada vez mais a produção e o consumo de pescados, em diferentes etapas da cadeia. Já evoluímos muito e devemos evoluir ainda mais, assumindo o posto de referência nacional”.

Considerada a melhor feira de negócios e conhecimento de aquicultura do País, a Aquishow Brasil terá palestras, minicursos, concursos e premiações, a fim de aperfeiçoar as práticas de produção de pescados, favorecer a interação e a conexão entre diferentes players e impulsionar as vendas.

Uma das novidades será o 1º Prêmio Personalidades Brasileiras de Aquicultura – Aline Brun & Geraldo Bernardino, que vai consagrar um homem e uma mulher que têm contribuído nacionalmente para o desenvolvimento do setor. Outra atração inédita é o 1º ELAPC (Encontro Latino-Americano de Peixes de Cultivo), criado para valorizar trabalhos técnico-científicos da área de piscicultura.

“Investimos muito em atividades técnicas, em parceria com o Instituto de Pesca, para valorizar as inovações que têm sido desenvolvidas na área aquícola e disseminar boas ideias. Por isso, preparamos minicursos com profissionais renomados e novas premiações”, destaca Emerson Esteves, um dos integrantes da comissão organizadora.

Também haverá 91 estandes comerciais do setor de pescados, uma represa de 5 mil metros quadrados, e um showroom, de mais de um hectare, com dezenas de viveiros escavados, revestidos e de terra. São esperados cerca de 5 mil visitantes, vindos de diversas regiões do Brasil e até mesmo de outros países.

“O evento é o grande ponto de encontro da aquicultura no Brasil. Teremos tudo que há de mais novo e moderno à disposição do público, o que favorece não só a geração de novos negócios, mas também a ampliação do conhecimento e da rede de contatos de todos os participantes”, resume Marilsa Fernandes, integrante da comissão organizadora.

A Aquishow Brasil é realizada pela PeixeSP (Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União). Também participam como coorganizadores a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Pesca, vinculado à APTA (Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O evento ainda conta com o apoio do Governo Federal, por meio do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site oficial da feira. Interessados podem adquirir pacotes ou entradas avulsas, conforme as atividades escolhidas.

PROGRAMAÇÃO PARCIAL:

23 de maio

Das 08h às 17h

Minicurso “Introdução aos Sistemas de Aquicultura em Recirculação de Água”, com o biólogo marinho Marcelo Shei

24 de maio

Às 9h

Abertura do Evento e Cerimônia de entrega do 1º Prêmio Personalidades Brasileiras de Aquicultura – Aline Brun & Geraldo Bernardino

Das 8h às 12h

Minicurso “Aquaponia: Aspectos Fundamentais”, com o zootecnista Fernando André Salles

Das 13h30 às 17h35

Minicurso “Teoria e Prática em Parasitologia de Peixes”, com o zootecnista Eduardo Makoto Onaka

25 de maio

Das 9h às 12h

Minicurso “Carpas Nishikigoi”, com o criador de carpas André Camargo

26 de maio

Às 20h

Cerimônia de entrega do 2º Prêmio Inovação Aquícola

Às 21h

Confraternização no Rancho do Tropeiro

27 de maio

Às 8h

Visita técnica a tanques redondos para criação de tilápias, em Riolândia/SP

11ª Aquishow Brasil