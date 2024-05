Aquishow 2024: ADM vence a 5ª edição do Prêmio Inovação Aquícola na categoria sustentabilidade

Premiada, a solução Nutripicis Immunity+ da ADM minimiza os impactos ambientais e evita efeitos residuais nos animais aquáticos e busca na nutrição a chave para o uso indiscriminado de antibióticos.

A ADM, líder global em originação e nutrição humana e animal, foi reconhecida como uma das vencedoras da 5ª edição do Prêmio Inovação Aquícola (PIA), anunciado durante a Aquishow. A empresa conquistou a primeira colocação na categoria sustentabilidade com seu case sobre o produto Immunity+, uma iniciativa que visa transformar a proteção e o crescimento sustentável na aquicultura.

A companhia apresentou o estudo de caso da solução Nutripiscis Immunity+ da ADM, que tem como propósito ir além de simplesmente reforçar o sistema imunológico dos peixes. Desenvolvida com tecnologias exclusivas, essa iniciativa não só fortalece, mas também nutre profundamente o sistema imunológico dos animais aquáticos, enfrentando com sucesso os desafios diários enfrentados na produção aquícola.

“O Immunity+ foi criado como resposta a um dos desafios mais cruciais na aquicultura: o stress. Este fator, muitas vezes resultante de diversos elementos como manejo, vacinação, transporte e oscilações climáticas, compromete a imunidade dos peixes, abrindo portas para infecções bacterianas e levando ao uso excessivo de antibióticos”, explica Fábio Catunda, diretor de CD&D da ADM para América Latina.

Nos últimos anos, a empresa embarcou em uma missão para transformar esse cenário, buscando na nutrição a chave para mitigar esses problemas. “A solução proposta não apenas reduz o uso indiscriminado de antibióticos, mas também minimiza os impactos ambientais e evita efeitos residuais nos animais aquáticos,” complementa Catunda.

SUSTENTABILIDADE: Ao unir ciência e consciência ambiental, a ADM criou uma solução que preserva a saúde dos peixes, reduz a dependência de antibióticos e minimiza os efeitos colaterais. Uma ração específica foi desenvolvida para enfrentar desafios críticos de saúde e imunidade, passando por rigorosos testes que demonstraram resultados impressionantes.

De acordo com dados fornecidos pela empresa, os resultados do uso do Nutripiscis Immunity+ incluem um aumento significativo no status fisiológico dos peixes, crescimento de 23%, aumento no consumo em 12%, e uma redução de 10% na FCA (Food Conversion Ratio). Além disso, parâmetros sanguíneos melhoraram em até 22%.

“Os benefícios não se limitam apenas aos animais; há também um retorno de investimento positivo para os produtores. Com um menor risco de manejo produtivo e uso reduzido de antibióticos e tratamentos químicos, os produtores relatam um aumento de 5% no peso vivo na despesca, além de uma significativa melhoria na performance dos animais, menor ocorrência de doenças e maior sobrevivência” comenta Catunda.

O Prêmio Inovação Aquícola é organizado pela Aquishow Brasil, visa reconhecer iniciativas capazes de provocar mudanças em toda a cadeia produtiva da aquicultura brasileira e aproximar o setor produtivo da pesquisa. Ele abrange todas as empresas, entidades e pessoas físicas da cadeia aquícola, que são avaliados por uma comissão de jurados diretamente ligados ao setor.

ADM marca presença na Aquishow 2024: De acordo com Ricardo Garcia, gerente de produto para aquicultura da ADM, a Aquishow Brasil é um evento estratégico que facilita o intercâmbio entre empresas do setor de nutrição animal, vacinas, sanidade e equipamentos. Ele destaca o momento promissor da aquacultura, evidenciado pelos recordes no mercado de tilápia e o entusiasmo dos produtores, que buscam investir cada vez mais inovação e soluções que atendam às demandas atuais e futuras da sociedade. “O aquicultor está se modernizando e profissionalizando cada vez mais e esse processo está acelerado .Vemos uma grande diferença de dez ou cinco anos para cá. A nutrição é um ponto chave nesse processo e o mercado está apostando nisso”, comenta.

Soluções nutricionais para a saúde dos peixes durante todo o ano: além do Nutripiscis Immunity+, a companhia também destaca outro importante produto de seu portfólio, a linha de rações ADM Nutripiscis Seasons – Cold para temperaturas abaixo de 28º – que tem como propósito garantir um bom desempenho nutricional da tilápia durante o ano todo, promovendo rápido crescimento e alta taxa de sobrevivência, o que ajuda a reduzir os custos de produção para o piscicultor. “Em climas mais frios, o metabolismo dos peixes é afetado negativamente, levando a uma redução na alimentação. Nessas condições, a Nutripiscis Season Cold assegura um aumento de 20% no ganho de peso para tilápias em temperaturas abaixo de 28°C”, explica Ricardo.

Inovação pensada e adaptada para o mercado brasileiro: a ADM conta com um Centro de Inovação em Aquacultura localizado na cidade de Taboão da Aparecida, no estado do Mato Grosso do Sul e que traz um uma infraestrutura completa para o desenvolvimento de pesquisas direcionadas à produção de peixes, principalmente tilápia, além de tanques controlados que podem ser adaptados para pesquisas com outras espécies como peixes nativos e até mesmo camarões. Em operação desde 2020, o complexo oferece um centro de treinamento para clientes e parcerias com a indústria para aprimoramento de vacinas e eficiência operacional. “Esses avanços refletem a evolução da aquacultura no Brasil, onde a profissionalização dos produtores e o investimento em tecnologia são fundamentais para a sustentabilidade e competitividade do setor”, conclui Catunda.

Sobre a ADM

A ADM desbloqueia o poder da natureza para enriquecer a qualidade de vida. Somos uma essencial gestora e processadora global da cadeia de suprimentos agrícolas, garantindo a segurança alimentar ao conectar necessidades locais com capacidades globais. Somos um provedor líder de nutrição humana e animal, oferecendo um dos portfólios mais amplos da indústria de ingredientes e soluções naturais. Somos pioneiros em saúde e bem-estar, com uma linha de produtos líder da indústria para consumidores em busca de novas maneiras de viver vidas mais saudáveis. Somos inovadores de ponta, guiando o caminho para um futuro de novas soluções para consumidores e indústria. E somos líderes em sustentabilidade, atuando em toda a cadeia de valor para ajudar na descarbonização das múltiplas indústrias que atendemos. Ao redor do mundo, nossa inovação e expertise estão atendendo necessidades críticas, nutrindo a qualidade de vida e apoiando um planeta mais saudável. Saiba mais em www.adm.com.