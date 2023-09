Aquece Votu: Fundo Social repassa cobertores e agasalhos arrecadados pela Facchini 

Mais de 3 mil peças de roupas e agasalhos e 350 cobertores; ação interna foi iniciativa dos colaboradores da empresa.

O Fundo Social repassou às entidades assistenciais parceiras, na manhã desta sexta-feira (1º.set), no Parque da Cultura, mais de 3 mil peças de roupas e agasalhos e 350 cobertores, que foram arrecadados pela empresa Facchini e doados à campanha “Aquece Votu” da Prefeitura de Votuporanga.

O momento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, acompanhada pelo prefeito Jorge Seba; os empresários Euclides Facchini Filho e Estéfano Facchini; Joel e Adriano, representando o empresário Marcelo Facchini e também funcionários da empresa que participaram da campanha interna; e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Daniel David.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, agradeceu o apoio que sempre teve da empresa em diversas ações realizadas pela instituição. “É um momento de muita emoção receber e repassar esses agasalhos e cobertores às nossas entidades. É muito gratificante essa parceria da Facchini que sempre colabora conosco desde o início, como por exemplo o Prato Solidário, o Hospital de Campanha e agora com o Aquece Votu, através dessa doação de roupas e cobertores arrecadados com a união da equipe de seus colaboradores, que não medem esforços para promover essa verdadeira e poderosa corrente do bem”.

Em suas falas, os representantes da Facchini destacaram que o mérito da campanha ficou para os colaboradores, que se mobilizaram e conseguiram arrecadar as peças de roupas e cobertores. Além disso, o empresário Euclides Facchini Filho reafirmou o compromisso que a empresa tem em contribuir com o bem de Votuporanga.