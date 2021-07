Apresentações musicais abrem o Cultura On-line de julho

Evento é realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo.

O mês de julho traz, na primeira apresentação do Cultura On-line, atrações musicais dos mais variados estilos, como jazz, bossa nova, instrumental e orquestra. Realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo e com apresentação das bailarinas Helen e Amanda Borim, o público poderá acompanhar pelo Facebook e YouTube da Prefeitura no sábado (3) e domingo (4) a partir das 13h, a participação de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc, da Orquestra Sinfônica da Escola de Artes, da Associação Cultural Zequinha de Abreu e convidados.

Programação

O cantor Marco Muzi Duo fará a abertura da programação do sábado a partir das 13h. Em seu show “Jazz & Bossa”, com a participação do pianista Gustavo Bombonato, interpretará clássicos de compositores dos estilos que dão nome à apresentação, tais como Frank Sinatra, Chet Baker e Tom Jobim.

Às 14h, será exibido “Trechos do Concerto 80 anos de Votuporanga”, da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob a coordenação e regência do Maestro Mazinho Sartori. A Orquestra é um trabalho que começou em 2014 e ganhou destaque nos últimos anos, além de marcar presença nas principais datas comemorativas do calendário municipal.

No domingo, com início às 13h, a Associação Cultural Zequinha de Abreu, por meio da Banda, apresenta um show em homenagem à cantora Lucimar Menezes, que integrava a equipe e faleceu recentemente de COVID-19. A Banda é uma referência regional e nacional, transmitindo alegria e descontração a todo o tipo de público e também já fez algumas apresentações com o cantor Guilherme Arantes e a Orquestra Sinfônica de Campinas.

“2º Concerto a Dois Pianos – Beethoven” será a última apresentação. A partir das 14h, a atração fará uma homenagem ao compositor alemão Ludwig van Beethoven, um gênio da música clássica e de temperamento explosivo. As composições que farão parte do repertório revelam sua intensa vitalidade, através dos pianistas Bruna Lima, Terezinha Bataglia e André Pignatari além de músicos convidados.

Intervalos

Durante os intervalos haverá encenações especiais. No sábado, a Camerata Villa Lobos que traz em seu estilo a música instrumental, erudita e popular, apresentará a música “A Conquista do Paraíso – Vangelis”, tema do filme homônomo (1942). Constituída por 14 instrumentistas, entre músicos da cidade e também formandos da Escola Municipal de Artes, o grupo se reúne periodicamente de forma remota, devido à pandemia, para prática de estudos, pesquisas e realização de vídeos que são disponibilizados pelas redes sociais do grupo.

Outra apresentação no sábado, contemplada pela Lei Aldir Blanc, será a reexibição de parte do show – Coletânea de Música Instrumental para Casamento” do músico Danilo Lussan.

Já no domingo, o músico e compositor José Cássio Jaber, interpretará a canção “Baque da Nossa Casa”, de sua própria autoria em parceria com a cantora Zu Laiê, que já foi exibido em sua apresentação no Cultura On-lIne. O repertório faz parte do show “Impressões”, conduzida por voz e violão; José tem em suas influências a música popular brasileira.