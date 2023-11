Apresentação do grupo de teatro Unifev reflete sobre bullying

Peça “O dia de Alan” foi encenada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na última quinta-feira (16).

A Unifev, por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA), apresentou a primeira peça do seu grupo de teatro “A arca que não é”. O espetáculo foi realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na última quinta-feira (16.nov).

Na oportunidade, estiveram presentes o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico da Instituição, Prof. Dr. Anderson Bençal; o corpo docente e discente da graduação em Pedagogia; familiares e amigos dos atores; e a comunidade.

A peça escolhida foi “O dia de Alan”, de Vladimir Capella, que reflete sobre a dura realidade de uma criança que sofre bullying por ser diferente. Ambientada em grande parte numa sala de aula, a peça conta a história de Alan, um garoto diferente das outras crianças da escola por não conhecer todas as palavras.

O diretor e ator Fábio Sanches, que comanda o grupo composto por 11 integrantes, destacou a importância da reflexão sobre o tema. “O texto da peça é extremamente forte, mas ao mesmo tempo poético. Com certeza tratamos de uma questão pertinente para ser discutida, e o teatro é um dos melhores lugares para gente refletir sobre esses assuntos”, destacou.

O resultado foi positivo, avaliou Gastaldon. “Tivemos aqui a oportunidade de contemplar uma atuação maravilhosa dos nossos alunos, com muita entrega em cena que deu ainda mais força para meditarmos. E para complementar, ainda pudemos arrecadar alimentos como forma de ingresso para doar às entidades assistenciais do município. Unimos arte com responsabilidade social. Isso é muito bom de ser cultivado no ambiente acadêmico”, concluiu.