Aposta de Abel, Naves amadurece no Palmeiras e pode ter sequência para brigar por vaga 

Lesão de Gómez abre espaço para zagueiro de 21 anos acirrar disputa na zaga.

Aos 21 anos, Naves recebeu uma missão delicada no último domingo. Aos 18 minutos do clássico contra o Corinthians, o zagueiro do Palmeiras foi acionado no banco de reservas para assumir a vaga do capitão Gustavo Gómez, que saiu lesionado.

Com o estádio lotado e uma rivalidade histórica em campo, o garoto não sentiu a pressão e fez uma de suas melhores aparições com a camisa do Verdão. A jogada do primeiro gol, marcado por Endrick, inclusive, foi iniciada depois de um desarme de Naves na entrada da área adversária.

Na última segunda-feira, a suspeita de que Gómez poderia ficar um tempo afastado se concretizou. O paraguaio teve uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo e ficará fora por tempo indeterminado. É a chance que Naves terá para se credenciar de vez a uma vaga como titular.

Contratado pelo Palmeiras em 2018 após se destacar na Portuguesa Santista, o zagueiro foi destaque do Verdão na Copinha de 2020. Em 2021, estreou nos profissionais, quando o técnico português utilizou jogadores da base nas rodadas finais do Brasileirão.

Naquele curto período junto com o time principal, Abel detectou em Naves uma jovem promessa que poderia render frutos no futuro. Em 2022, recebeu mais duas chances, e em 2023 subiu definitivamente para os profissionais após a saída de Kusevic.

Na temporada passada, o garoto se consolidou como reserva e entrou em campo em 14 oportunidades. As atuações seguras lhe renderam uma renovação de contrato até 2027.

Neste ano já são três jogos – sendo dois como titular e sem o time ser vazado – o do último domingo, quando entrou no decorrer da partida e não conseguiu evitar o empate do rival Corinthians.

“Espero aproveitar a oportunidade nos minutos que eu tiver. Feliz por esse momento. Que possam vir mais oportunidades e que eu possa aproveitá-las”, afirmou Naves ao site do clube.

Mesmo com a decepção do empate no Dérbi, Naves saiu do duelo em alta e com chances reais de brigar para ser titular nas últimas rodadas da fase de grupos do Campeonato Paulista. No elenco, o Palmeiras ainda tem Luan e Murilo para a função.

Abel terá essa semana inteira para definir se vai dar mais essa chance ao garoto na próxima partida. O Verdão volta a campo no próximo sábado, às 18h, para enfrentar o Mirassol, na Arena Barueri.

