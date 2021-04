Após volta do Paulistão, FPF discute retornos das Séries A2 e A3 na segunda-feira

Maior número de testes de Covid-19 e jogos noturnos serão pontos debatidos com clubes na próxima reunião; Arena Plínio Marin, casa da Votuporanguense, ainda não possui iluminação artificial.

Após a retomada dos jogos do Paulistão com um protocolo mais rígido de combate ao coronavírus, a Federação Paulista de Futebol (FPF) discutirá na segunda-feira como acontecerão os retornos das Séries A2 e A3.

A reunião com os clubes da A2 do Paulista será feita online, a partir das 15h. O encontro com os participantes da Série A3 será às 17h30, também de maneira remota.

Além da questão de datas, a discussão será a implantação do mesmo protocolo do Paulistão para as demais divisões, tendo como principais pontos o maior número de testagens, o que aumentaria consideravelmente os gastos dos clubes, e a realização apenas de partidas a partir das 20h.

Neste último caso, existem clubes das duas divisões cujos estádios não possuem iluminação artificial para jogos noturnos, casos de Monte Azul, Água Santa, Juventus, Desportivo Brasil, Primavera, Votuporanguense e Nacional.

As Séries A2 e A3 foram paralisadas no dia 14 de março por conta do agravamento da pandemia do coronavírus em São Paulo. Nesta sexta, porém, o Governo do Estado liberou a volta dos campeonatos profissionais.

Votuporanguense atuaria às 15h, desta segunda-feira, diante do Comercial, na Arena Plínio Marin. Partida está automaticamente suspensa.

