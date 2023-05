Após vexame do Fefecê, CAV treina forte para estrear contra o Rio Preto 

Duelos do sub-11 e sub-13 ocorrem no domingo (28), às 9h e 10h30, respectivamente, no Estádio Rio Pretão.

O Clube Atlético Votuporanguense herdou uma semana cheia para finalizar a preparação, e até inscrição de atletas, no Campeonato Paulista das categorias sub-11 e sub-13. Isso, graças a desistência do Fernandópolis, as vésperas da estreia, no último domingo (21.mai), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Naturalmente, junto o prazo esticado veio a carga de ansiedade, já que os atletas terão que esperar até o próximo domingo (28), para enfim, entrar em campo, às 9h e 10h30, respectivamente, no Estádio Anísio Haddad, mais conhecido como Rio Pretão, diante dos donos da casa. E por falar no Rio Preto, o clube estreou fora de casa, contra o Tanabi e no sub-11 perdeu por 2 a 1, mesmo placar da derrota no sub-13.

Diante dos acontecimentos, a diretoria do CAV lamentou o episódio, principalmente, por saber de última hora: “Os meninos vinham treinando, se preparando e estavam ansiosos para começar esse campeonato, justamente em um clássico. Foi uma pena”, afirmou.

Após a desistência do Fefecê do torneio, deixando de ser uma das 71 equipes concorrentes, os clubes ‘folgarão’ nas respectivas rodadas que enfrentam o clube de Fernandópolis, em turno e returno; ou seja, a partida da volta em que o Votuporanguense atuaria em Fernandópolis, obviamente não acontecerá.

Ao Diário de Votuporanga, Raul Borges, supervisor de futebol do CAV, explicou: “A gente ficou decepcionado, principalmente a molecada, a gente vinha treinando para a estreia, havia a ansiedade dos meninos para jogar, mas aconteceu isso aí, e de última hora. Agora nós estamos nos preparativos para domingo que vem, contra o Rio Preto, fora de casa. Talvez houvesse nos meninos aquela ansiedade de estrear em casa, mas agora é bola para frente, fazer bons jogos, tentar os três pontos.”

Raul emendou: “Queira ou não, o Rio Preto já entrou em campo, fez um jogo, então aquela ansiedade inicial os jogadores deles não vão ter mais, diferente da gente, mas o importante é finalmente estrear e estrear bem, sempre pensando em somar pontos.”

No Grupo 1, o Votuporanguense divide espaço com o Atlético Monte Azul, Catanduva Futebol Clube, Mirassol Futebol Clube, Olímpia Futebol Clube, Rio Preto Esporte Clube e o Tanabi Esporte Clube; já que o Fernandópolis Futebol Clube não participa mais.

A base do Fernandópolis é gerida por meio de parcerias, assim como em Votuporanga, que o CAV atrelou o desenvolvimento das categorias de base com o WS Sports.